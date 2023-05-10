到底誰擋BNT疫苗？賴清德：真理越辯越明

鴻海創辦人郭台銘指控政府阻擋採購BNT疫苗，與蔡政府間持續隔空交火。民進黨中執會今天在進行立院黨團代表報告時也談及此議題，據轉述民進黨團總召柯建銘重申，並無轉達蔡英文總統「不要買了」之意，民進黨主席賴清德聽完柯建銘報告後則簡單回應，「真理越辯越明」。

除了廣受討論的疫苗案，今天也是陳建仁內閣施政滿百天，賴清德會中表示，立法院本會期已經要結束，所以有許許多多的法案，敬請黨團能夠協助行政院，在最後一段時間內把握時間，讓行政院希望通過、列為優先的法案，都能順利陸續通過。

據轉述，黨務報告階段，黨秘書長許立明指出，陳內閣百日施政後，接下來就是蔡總統執政滿七周年的日子，中央黨部也會協助政績彙整、宣傳。 此外，也將持續關注國民黨「郭侯之爭」發展，並留意民眾黨主席柯文哲登記參選總統之後續動態。

賴清德感謝行政院長陳建仁肩負起推動國政重責大任之外，也表示，國際局勢在民主跟極權兩個陣營，態勢已趨於清楚。特別是這段時間以來，印太地區成為世界各國注入民主跟和平的區域，不論是美國、日本、韓國等民主陣營的國家，團結的力道越來越大，大家共同的目標就是要用民主的力量，戰勝專制的威脅。

賴清德說，在如此重要的時刻，台灣在民主的隊伍之中沒有缺席，而且更要團結合作，珍惜來自世界支持台灣的民主力量。不論是各國前任或是現任的政府官員、國會議員，以及世界關注台灣、台海和平的台灣民主發展組織，都應該和其並肩作戰，共同努力。

賴清德表示，過去民進黨堅持民主、推翻獨裁政權，現在的重要使命就是要用民主的力量挺住專制的威脅，持續在民主的道路上壯大台灣。