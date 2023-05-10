PTT網友慘了！王鴻薇不滿被散佈「參加竹聯幫公祭」怒提告

竹聯幫八大長老「大川」程大川上月猝逝，享壽72歲，昨天在台北第一殯儀館舉辦告別式，竹聯幫主「么么」黃少岑低調現身，前國策顧問黃承國、立委傅崑萁、台北市議員應曉薇及王欣儀也都到場弔唁，孰料三立新聞昨天卻報導「新科立委王鴻薇也出席告別式」，王鴻薇在臉書駁斥，三立新聞網連忙更正內文，並在報導底下標註「內文先前提及立法委員王鴻薇出席告別式為誤植，特此聲明。」

王鴻薇昨天中午在臉書發文，以「＃三立見鬼了＃惡質造謠出席竹聯幫公祭＃三立記者已來電道歉並修正內文」當標題，稱「聲明：請PTT發文者儘速下架相關文章，否則提告。」事件經一天，王鴻薇發現社群PTT仍有相關不實報導，決定提告妨害名譽。

王鴻薇稍早中午發文，並貼上報案單表示，「針對昨天三立新聞報導不實。三立新聞已經道歉更正相關新聞，網路社群各平台不實資訊文章也陸續下架。然而直至今日報案當下，經過警方同仁確認，本人發現仍有相關文章繼續散播不實報導資訊在網路供不特定第三人點閱文章。為捍衛本人名譽，已向警方報案針對該文章發布者提告。」