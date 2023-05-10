陳建仁內閣100天 朱立倫：沒有溫暖堅韌 只有無情無能

今天是行政院長陳建仁新內閣就職100天，國民黨主席朱立倫今在中常會中表示，陳內閣幾乎是換湯不換藥，還說是溫暖堅韌的內閣，但這100天來，不但沒有溫暖，還非常的無情；不但沒有堅韌，更是軟弱無能，根本是無情又無能的內閣。

朱立倫表示，台灣的經濟成長率14年來單季衰退最多，衰退3.02%，民生重要物資通貨膨脹4月份高達7.45%，也是14年來最高。民進黨政府執政無能，給大家一個低薪之島、過勞之島、又一個通貨膨脹之島、經濟衰退之島，請問這是一個溫暖的內閣嗎？

朱立倫再解釋，為什麼說陳內閣無情？因為這兩天大家關心台灣成為世界最著名的行人地獄，官員卻說要100年才能解決這個問題，既然如此那就換黨做做看。

在治安部分，朱立倫表示，詐騙案件層出不窮，幾乎每天任何人都可能接收到詐騙訊息。政府不僅沒辦法解決問題，高官竟還跟詐騙集團站在一起參加他的重要活動，請問這是所謂的大有為政府、或者是溫暖的政府該做的事情嗎？

朱立倫表示，國防外交更是看到政府的無能，最近有4000多名年輕人退出了志願役，超過一個營的兵力，表示政府不但留不住人才、招不到人才，原來在志願役中服役的年輕人也都看出現在政府的無能。結果現在的執政當局，卻是要把警察變成第二陸軍，把海巡變成第二海軍，最後要全民皆兵，這是一個所謂溫暖堅韌的內閣該做的事嗎？

朱立倫說，外交的表現更不用說了，只有靠所謂的大內宣，但真正原來的邦交國卻一國一國丟失，這一百天原來換湯不換藥的內閣，已變成一個無情又無能的內閣。

朱立倫指出，當疫情最嚴峻的時候，不管當時的鴻海創辦人郭台銘、或是台積電、還有很多民間的善心人士都要捐贈疫苗，但當時政府的態度是多麼冷酷、多麼無情，擋疫苗成為全民皆知的事實。現在的政府，應該要很慚愧謙卑的道歉，要很謙卑的反省，而不是狡辯甚至是抹黑，這個時候還要跟全民辯解嗎？當失去人命的時候、當全民最危急的時候，當時政府官員的態度與嘴臉歷歷在目。

朱立倫強調，這樣冷酷無情、軟弱無能的政府，只有靠國民黨用民主的手段，在2024年重返執政、立法院過半，真正展現民意，才能夠帶給台灣溫暖光明的未來。