快訊

中天新聞贏了！遭NCC決議不予換照、關台近3年 法院今撤銷處分

星宇衰事連環爆！讓百萬網紅進駕駛艙採訪張國煒 恐遭民航局開罰

銀座強盜事件：被捕的假面少年，與日本「暗黑打工」犯罪問題

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陳建仁內閣100天 朱立倫：沒有溫暖堅韌 只有無情無能

聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導
國民黨主席朱立倫。記者曾原信／攝影
國民黨主席朱立倫。記者曾原信／攝影

今天是行政院長陳建仁內閣就職100天，國民黨主席朱立倫今在中常會中表示，陳內閣幾乎是換湯不換藥，還說是溫暖堅韌的內閣，但這100天來，不但沒有溫暖，還非常的無情；不但沒有堅韌，更是軟弱無能，根本是無情又無能的內閣。

朱立倫表示，台灣的經濟成長率14年來單季衰退最多，衰退3.02%，民生重要物資通貨膨脹4月份高達7.45%，也是14年來最高。民進黨政府執政無能，給大家一個低薪之島、過勞之島、又一個通貨膨脹之島、經濟衰退之島，請問這是一個溫暖的內閣嗎？

朱立倫再解釋，為什麼說陳內閣無情？因為這兩天大家關心台灣成為世界最著名的行人地獄，官員卻說要100年才能解決這個問題，既然如此那就換黨做做看。

在治安部分，朱立倫表示，詐騙案件層出不窮，幾乎每天任何人都可能接收到詐騙訊息。政府不僅沒辦法解決問題，高官竟還跟詐騙集團站在一起參加他的重要活動，請問這是所謂的大有為政府、或者是溫暖的政府該做的事情嗎？

朱立倫表示，國防外交更是看到政府的無能，最近有4000多名年輕人退出了志願役，超過一個營的兵力，表示政府不但留不住人才、招不到人才，原來在志願役中服役的年輕人也都看出現在政府的無能。結果現在的執政當局，卻是要把警察變成第二陸軍，把海巡變成第二海軍，最後要全民皆兵，這是一個所謂溫暖堅韌的內閣該做的事嗎？

朱立倫說，外交的表現更不用說了，只有靠所謂的大內宣，但真正原來的邦交國卻一國一國丟失，這一百天原來換湯不換藥的內閣，已變成一個無情又無能的內閣。

朱立倫指出，當疫情最嚴峻的時候，不管當時的鴻海創辦人郭台銘、或是台積電、還有很多民間的善心人士都要捐贈疫苗，但當時政府的態度是多麼冷酷、多麼無情，擋疫苗成為全民皆知的事實。現在的政府，應該要很慚愧謙卑的道歉，要很謙卑的反省，而不是狡辯甚至是抹黑，這個時候還要跟全民辯解嗎？當失去人命的時候、當全民最危急的時候，當時政府官員的態度與嘴臉歷歷在目。

朱立倫強調，這樣冷酷無情、軟弱無能的政府，只有靠國民黨用民主的手段，在2024年重返執政、立法院過半，真正展現民意，才能夠帶給台灣溫暖光明的未來。

內閣 朱立倫 陳建仁

延伸閱讀

國民黨提4立委參選人 李彥秀、張斯綱在列

朱立倫：護理人力不足應修法 藍重返執政列最重要政策

徵召人選何時決定？朱立倫強調團結最重要

柯文哲今登記參選總統 朱立倫再喊話堅持合作決心

相關新聞

澄清美國炸台積電說 外交部：斷章取義、刻意誤導大眾

針對美國炸台積電嚇阻共軍犯台的說法，外交部長吳釗燮今於立法院受訪時表示是中國認知作戰，並一度針對記者提問表現出情緒。外交...

陳建仁內閣上任100天挨批擺爛 政院：評斷應本於事實

行政院長陳建仁上任滿100天，國民黨立法院黨團今批評，「溫暖內閣」成天擺爛，成為「掉漆內閣」。行政院代理發言人羅秉成表示...

陳建仁內閣100天 朱立倫：沒有溫暖堅韌 只有無情無能

今天是行政院長陳建仁新內閣就職100天，國民黨主席朱立倫今在中常會中表示，陳內閣幾乎是換湯不換藥，還說是溫暖堅韌的內閣，...

對2024總統表態明確 時力自提人選、支持賴清德二選一

2024年總統及立委選舉開跑，時代力量日前舉行黨員代表大會，區域立委預計在5月底內提出首波人選，知情人士透露，時代力量今年會有「明確支持人選」。據了解，時代力量黨主席王婉諭上任後，延攬時代力量前發言人李兆立回鍋擔任秘書長，著手改變中央與地方的選戰節奏與策略，未來將從議題方面主導選戰方向，包括時力長期關注的房市與交通議題，若有其他政黨願意在議題上合作，甚至不排除有合作的可能性。

援外政策白皮書何時公布 吳釗燮：應該很快了

民進黨立委羅致政今天詢問，援外政策白皮書遲未公布，進程遇到什麼阻礙。外交部長吳釗燮說，原版發現援外除外交部在做，還有其他...

扁救子踩爛司法紅線 綠營放縱苦果自己嘗

前總統陳水扁之子陳致中因洗錢案被判刑一年定讞，將在明天入獄服刑，行政院已依法解除陳致中的高雄市議員職務。陳致中昨在臉書發文說他對家人有無比虧欠，在母親節前夕入監，最放心不下的是身體孱弱的母親吳淑珍，入獄前不忘打出溫情牌，但涉及洗錢，卻從未對國人有過一句道歉。 陳水扁為了兒子日後能再參選公職，在獲悉陳致中判刑定讞後，連續大動作，先到總統府前請願、再到行政院遞交請願書，又拜會立法院民進黨、民眾黨及時代力量黨團，踩爛中監「保外就醫」的紅線。又聳恿「新台灣國策智庫」舉辦「公職人員選罷法第26條修法爭議」研討會，協助為扁家發聲。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦