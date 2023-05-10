摘「務實台獨」? 卓榮泰：賴不再講台獨 重點在務實

民進黨總統參選人、副總統賴清德過去曾自稱「務實的台獨工作者」。賴清德的輔選大將卓榮泰今天在接受Yahoo TV節目「齊有此理」專訪時表示，賴清德兩岸論述很清楚，不要再講「台獨」，重點在「務實」。

卓榮泰指出，賴清德早在台南市長任內，就開始在講「和平」理念，2015年7月1日，賴清德當時還是台南市長任內，他就曾在美國國慶酒會上，說民進黨的英文縮寫是「民主、和平、繁榮」，當時鴻海創辦人郭台銘還在說「民主不能當飯吃」，台北市長柯文哲還在解釋進出中國多少次，新北市長侯友宜還沒發明「侯侯做代誌」。

卓榮泰說，當時賴清德就已經在進行未來的想法，從「民主、和平、繁榮」，衍生出「拚經濟、護民主、強國防、保和平」，未來願景要透過什麼程序，就是透過民主治理、民主團結、民主和平，三個民主程序，達成國人健康、國家更強、世界擁抱台灣。

對於賴清德過去曾說「務實的台獨工作者」，卓榮泰說，「務實的台獨」就是中華民國台灣主權，是一個主權獨立的國家。「務實」兩字不應被省略，真正的「務實」就是要維護生活方式、社會制度、選舉機會，為此必須強化主權保衛，若沒有主權，這些都沒有；「務實的台獨」是如何保護主權獨立的國家，不要再講到「台獨」兩字，重點在「務實」。