時力批新竹縣府漠視連續天坑 住戶赴監察院陳情

新竹縣竹北市豐采520建案工地旁道路坍塌，時代力量立委邱顯智今天與受災社區管委會，向監察院陳情，要求調查工安與環安問題，徹查遭彈劾的新竹縣環保局前代理局長羅仕臣經手的環評案件。

時代力量立委邱顯智、王婉諭上午在監察院前舉行記者會，邱顯智說，豐采520建案原本規畫為13層樓的百貨，豐邑建設在2007年底取得建照，2008年4月2日動工，建照效期為53個月。

邱顯智指出，豐邑建設後來二次變更設計，規避環評，新竹縣政府核准過期建照的變更申請，無視環評審查委員的意見，放水相關程序，羅仕臣遭到監察院彈劾。

邱顯智表示，他要求監察委員調查，為什麼原本13層樓的建案，最後變成35層樓，當地的社區管委會跟居民提出都有很多疑慮，結果當時的憂慮今天通通都應驗了，根本是罔顧人命，不把人命當一回事。

王婉諭說，身為地質系的畢業生，地下的狀況會直接影響施工建設建議，施工建議更會直接影響到建築物的安全，自救會訴求非常清楚，應該從重新啟動地質調查開始，了解地下的狀況，是否符合當時的評估與施工建議等，確保居民和建物的安全。

大有可為社區管委會蔡姓主委表示，大家不清楚為何這麼大的建商，一而再，再而三地出現這麼重大的工安事件，不必事故檢討就可以復工，居民上個周末就開始發起網路連署。

蔡姓主委指出，截至5月8日中午為止，已經有4244人參加連署，他們提出的訴求包括，要求豐采520建案周圍重新進行多點地質鑽探，開挖深度三倍水平距離內的建築物，進行結構安全鑑定，還有針對問題區域儘速完成安全改善後，須經第三方公正單位驗證。

大有可為社區住民張先生指控，儘管疑點重重，最後還是順利通過新竹縣政府環評，不用送營建署進行第二階段的審查，2019年利用環評法規放寬至120公尺以下之便，建物高度僅降至119.8公尺，新竹縣建築法規允許的公差是30公分。

竹北市市民代表陳禹同說，作為建照主管機關的新竹縣政府，新竹縣長楊文科4月27日當天快閃5分鐘後，至今仍然不公開真相和檢測報告，新竹縣政府甚至委託建商做透地雷達檢測，而不是第三方單位，這是不是球員兼裁判，民眾如何信任政府和建商？