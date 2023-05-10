藍：政院組改三級機關首長私有化 文官體制成脫軌制

國民黨今天舉行記者會，批評民進黨在文官體系鯨吞蠶食，破壞人事行政，民進黨在三級機關政治任命塞人，不只擋在野黨，也是擋自己人。

革實院副院長何志勇表示，林右昌邀請基隆在地政要討論大選，顯示綠營慣用行政資源輔選，迫不急待要把產發署、中小及新創企業署、能源署與觀光署四個三級單位首長政務任用，讓行政院可以多四個小林右昌。

何志勇舉例，產發署可以補助親綠企業；中小及新創企業署可以變成網軍與他們的產地，扶植更多1450；能源署可以把民進黨的非核家園綠能產業大餅，分配給自己人；觀光署可能讓全台灣的觀光景點，充斥著類新竹棒球場建設，追加預算又品質不佳。

民主文教基金會董事長桂宏誠說，政府分設政務官與事務官的目的，是為促進常任文官體系維繫行政中立。民進黨所謂雙軌制，可以政務或常務任用，違反人事行政原理，對常任文官體系造成侵蝕。這不是雙軌制，而是脫軌制，人格分裂。

桂宏誠指出，部會常務次長因有考績獎金，年薪高於政務次長，賴清德擔任行政院長時，以公文偷偷給政務次長加薪，這在人事總處每年公布的政務人員給與表看不出來。

桂宏誠指出，執政者要鯨吞文官體系不易，不易發覺蠶食。數位發展部用人以用非經考試及格的約聘人員為主，政院研擬聘約人員人事條例草案，讓非經考試及格以契約聘用的人員，任職三年後成為正牌官員，這些都是鯨吞。口譯哥未通過外交特考，以約聘人員外派駐美代表處，擔任慣例需有20年資歷的政治組組長，這是蠶食。

國民黨智庫內政法制組副召集人何展旭說，依據中央行政機關組織基準法第18條第2項，雙軌制一旦以政務官任用，就不得任意改為常務任用，否則破壞文官制度穩定，也造成責任政治空洞化。如果一個以政務官任用的首長，因政治責任而下台，若再以常務職任用，這樣真的合法合適嗎？

何展旭表示，現行三級機關組織法對首長任用相當雜亂，將一個職位弄成冬蟲夏草，冬天是蟲，夏天是草，今天是政務官，明天又可以變成常務官。依照目前三級機關雙軌制浮濫的情形，當權者可以恣意將自己人以政務官任用，在下台前改任常務官，大幅限縮後任者的用人空間。這情形不限於卡不同黨的政府，也可能限制同黨繼任者的用人空間。