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賴清德：期許資安產業從業人員能有守護國家的信念

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
副總統賴清德上午出席資安大會。記者曾吉松／攝影
副總統賴清德上午出席資安大會。記者曾吉松／攝影

副總統賴清德今天出席2023年台灣資安大會，他表示，資安即國安，政府將全力支持資訊安全產業發展，期許資安產業從業人員能有守護國家的信念，保護國家不受假訊息影響，讓民主可以延續，和平自然能夠維持。

賴清德說，蔡總統昨天出席大會開幕典禮時提到資安就是國安，代表資安對台灣非常重要，台灣必須要發展資安產業。

賴清德指出，資安產業在台灣發展成功是必然的，第一個原因是政府支持。他擔任行政院長任內，推動資安產業發展行動計畫，希望將台灣打造為全球資安產業創新基地，打造台灣資安產業優質品牌。在這樣的目標之下，政府陸續通過資訊安全管理法，成立數位發展部及國家資通安全研究院，這些都是政府積極作為，所投入的經費也一年比一年成長。

賴清德說，第二個成功的原因是時勢所趨。全球快速進入全面智慧化時代，對資安的需求可想而知。台灣是資通訊（ICT）大國，以ICT、半導體製造等，作為支援資訊安全產業發展的力量。資訊安全產業也是台灣推動ICT產業的後盾，兩者相輔相成。

賴清德表示，第三是台灣面臨極權主義威脅，政府單位近幾年受到許多網路攻擊及惡意連結，對資訊安全產業而言，也是一個演練。政府全力支持資訊安全產業的發展，同時也要號召大家持續加大推動資安產業的力道，讓資訊安全產業能有更進一步的發展。

賴清德指出，當戰爭來臨時，守護國家的是軍人；疫情來臨時，守護人民健康是醫護人員。他期許資訊安全產業從業人員能有守護國家的信念，大家的努力不僅是為了公司發展，還有一個更重要的目標，是保護國家，讓民主可以延續，不受外力影響，當力量足夠不受假訊息影響時，和平自然就有辦法維持。

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