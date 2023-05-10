陳建仁上任100天 國民黨：詐騙一大堆 民生經濟一路慘

行政院院長陳建仁上任滿百日，國民黨上午舉行記者會 ，從社會治安、民生經濟、外交兩岸，檢視陳內閣100天以來的成績是零分，新內閣上任100天，出包一大串，台灣人憂懼一籮筐，成績單是一片滿江紅。

國民黨發言人林家興指出，從治安詐騙案件一大堆，到民生經濟一路慘，最後是兩岸外交國防荒謬決策一籮筐。民進黨治理成績這麼爛，還敢說要挺台灣，不要害台灣，就不錯了，這種挺法，是台灣人的豬隊友，嘴上挺台灣，動手都在害台灣。

有關外交兩岸，林家興表示，從今年2月底全動法修法引起動員學生參戰爭議，到部隊丟槍、沒肉吃的問題，3月又爆發阿兵哥游到大陸事件。兩岸問題延伸到外交危機，3月底宏都拉斯斷交，蔡政府7年任內斷9國，讓我國只剩下13個邦交國，國際承認越來越薄弱。

林家興說，蔡政府把腦筋動到警察身上，擴編保二總隊，要編成第二陸軍，導致警界基層怨聲載道。大陸對我啟動貿易調查，要照WTO規則的時候，台灣有2400多項的農產品受到影響，民黨政府束手無策。

社會治安方面，國民黨發言人楊智伃表示，這100天以來，詐騙事件層出不窮，國人每天擔心害怕受騙，有人賠上了自身積蓄，找不到下一餐在哪，人民賺的血汗錢辛苦錢賠進去，包括科技、金融、暴力集團層出不窮，請問我們法務部、內政部、數位發展部在幹嘛？

民生經濟部分，國民黨副發言人呂謦煒指出，陳建仁內閣上任時，說要強化台灣經濟韌性，把經濟成果與全民共享，結果台灣出口表現不僅創下連八黑，今年第一季，就是新內閣上任後第一季的經濟成長率，下探到負的3.02%。

呂謦煒表示，新內閣執政創下14年來最慘的經濟成長率，通膨也是14年以來新高。4月人民日常生活必需的重要民生物資大漲7.35%，是14年以來最大漲幅，引起嚴重缺蛋危機。年輕人最在乎的房租指數，創下新高。

呂謦煒說，國內缺電外，還有缺水，中南部陷入比百年大旱還慘的旱災危機，民進黨政府主推的前瞻預算，砸了1807億的水環境建設，根本沒有效果，電不穩定就算了，水也不夠用，民進黨幾乎讓台灣陷入第三世界般的困境。

呂謦煒指出，近期還傳出民進黨政府開放加拿大全牛齡牛肉進口，又在日本草莓檢出非法農藥殘留情況下，調降農藥殘留標準，保送有農藥的日本草莓過關，再加上最近好市多毒莓果事件，食藥署從檢驗、回收到公告都慢半拍，民進黨儼然成為台灣最大的食安破口。