監委將調查im.B借貸平台詐騙案

不動產借貸媒合平台im.B負責人涉詐高額資金捲款逃逸事件，P2P網路借貸平台爆詐騙風波。監察委員蔡崇義、賴鼎銘今天申請自動調查。

二位監委表示，不動產借貸媒合平台im.B為國內首宗大型P2P公司爆發捲款潛逃事件，長期以來，台灣P2P借貸平台的主管機關定位不明，淪為三不管地帶，在沒有明確法律規範，適度監管制度下，導致目前違反銀行法的吸金網站及事件充斥，若發生平台倒閉、非法集資或詐欺等糾紛，投資人面臨求助無門問題。

二位監委指出，回顧1982年，鴻源機構以誘人高利率，非法吸集民間游資近新台幣1000億元，事隔40年，對於社會傷害仍未弭平。如今網路發達，新態樣的吸金案仍不脫鴻源案模式，政府未汲取教訓，時至今日，未能釐清主管機關權責歸屬，以致未能早期預警及積極作為。

二位監委說，im.B平台往來之銀行，對於金錢進出頻繁，為何未能及早發覺，有無善盡確認客戶身分程序，落實防範洗錢機制，如何確保平台安全穩定及投資人權益，避免類此吸金案再度發生，相關部門之因應及策進作為為何，都將深入調查釐清。