監察院通過彈劾檢察官吳志成

監察院今天通過彈劾前宜蘭地檢署檢察官吳志成，全案將移送懲戒法院審理。監委王美玉、林國明調查吳志成違法失職，包括違法簽結、不傳被告等事證明確。

彈劾案文指出，吳志成受理當事人聲請閱覽卷宗，始終未依法簽擬意見，經主任檢察官提醒後，仍多次未簽擬即呈核，最後只好由主任檢察官自行決定，自當事人聲請到最終准許時，已耗時近一個月。

彈劾案文表示，吳志成承辦他字案件，多次罔顧卷內明確的犯罪事證，例如持槍監視畫面、現場採集的彈殼、現場查獲的安非他命等，反而以未發現有何犯罪嫌疑，且無繼續偵查之必要等不符規定事由，擬簽結案件。經主任檢察官多次請其注意事證及規定，吳志成檢察官均不予理會，執意為之，部分案件只好移由其他檢察官偵辦；置卷內犯罪嫌疑事證不顧，且未遵循相關法令，不但礙於真實發現，且不利公共秩序維護。

彈劾案文指出，民國108年至110年吳志成所偵辦案件，101件沒有傳喚被告或犯罪嫌疑人，就起訴或聲請簡易判決處刑，嚴重影響被告或犯罪嫌疑人權益，實與憲法正當法律程序不符。由於種種違反檢察官倫理規範情節重大，提案彈劾。

調查報告發現，針對吳志成檢察官的諸多違失，宜蘭地檢署向來以年終職務評定進行評價，吳志成108年至110年職務評定均為未達良好。職務評定只是核發獎金的憑據，目前法官法職務評定，只有良好及未達良好二種，對吳志成違失情節，除非發動外部監督，沒有汰除機制，請法務部就現行機制研議，以符合民眾期待。