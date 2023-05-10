快訊

AI技術快速擴張 科技法專家分析將有這些隱憂

獨／張國煒又有狀況被調查了！民航局若查證屬實 星宇將首次被開罰

釐清BNT採購爭議！疾管署秀4大合約 強調「無使用獨立政府字眼」

監察院通過彈劾檢察官吳志成

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
檢察官吳志成違法簽結、不傳被告，監察院通過彈劾。本報系資料照
檢察官吳志成違法簽結、不傳被告，監察院通過彈劾。本報系資料照

監察院今天通過彈劾前宜蘭地檢署檢察官吳志成，全案將移送懲戒法院審理。監委王美玉、林國明調查吳志成違法失職，包括違法簽結、不傳被告等事證明確。

彈劾案文指出，吳志成受理當事人聲請閱覽卷宗，始終未依法簽擬意見，經主任檢察官提醒後，仍多次未簽擬即呈核，最後只好由主任檢察官自行決定，自當事人聲請到最終准許時，已耗時近一個月。

彈劾案文表示，吳志成承辦他字案件，多次罔顧卷內明確的犯罪事證，例如持槍監視畫面、現場採集的彈殼、現場查獲的安非他命等，反而以未發現有何犯罪嫌疑，且無繼續偵查之必要等不符規定事由，擬簽結案件。經主任檢察官多次請其注意事證及規定，吳志成檢察官均不予理會，執意為之，部分案件只好移由其他檢察官偵辦；置卷內犯罪嫌疑事證不顧，且未遵循相關法令，不但礙於真實發現，且不利公共秩序維護。

彈劾案文指出，民國108年至110年吳志成所偵辦案件，101件沒有傳喚被告或犯罪嫌疑人，就起訴或聲請簡易判決處刑，嚴重影響被告或犯罪嫌疑人權益，實與憲法正當法律程序不符。由於種種違反檢察官倫理規範情節重大，提案彈劾。

調查報告發現，針對吳志成檢察官的諸多違失，宜蘭地檢署向來以年終職務評定進行評價，吳志成108年至110年職務評定均為未達良好。職務評定只是核發獎金的憑據，目前法官法職務評定，只有良好及未達良好二種，對吳志成違失情節，除非發動外部監督，沒有汰除機制，請法務部就現行機制研議，以符合民眾期待。

檢察官 主任 彈劾案

延伸閱讀

羽球場天花板不耐輕震 監察院糾正桃園市政府

桃園羽球場天花板崩落遭監院糾正 張善政市府回應了

永恆之丘積水竹市議會新聯線黨團將赴監察院檢舉前市府

監察院糾正劣質陸製快篩流市面 薛瑞元、吳秀梅、王必勝口徑一致

相關新聞

稱「炸台積電說」是中認知作戰 吳釗燮不耐：剛回答了

美國民主黨眾議員莫頓（Seth Moulton）近日在智庫研討會上再度提出「應該讓中國清楚知道，如果你要入侵台灣，我們就...

監委將調查im.B借貸平台詐騙案

不動產借貸媒合平台im.B負責人涉詐高額資金捲款逃逸事件，P2P網路借貸平台爆詐騙風波。監察委員蔡崇義、賴鼎銘今天申請自...

監察院通過彈劾檢察官吳志成

監察院今天通過彈劾前宜蘭地檢署檢察官吳志成，全案將移送懲戒法院審理。監委王美玉、林國明調查吳志成違法失職，包括違法簽結、...

陳建仁上任百日 國民黨團下註解：整個內閣在擺爛

行政院長陳建仁上任滿百日，國民黨立法院黨團今（10）日舉行記者會，國民黨立委吳怡玎表示，陳建仁3月底發布施政方針，轉型正...

郭台銘掀蔡政府擋BNT 曾銘宗再提沈榮津阻工商團體採購

鴻海創辦人郭台銘曝光蔡政府曾阻擋購買BNT疫苗，延燒蔡政府擋疫苗的風波。國民黨立法院黨團總召曾銘宗今（10）日表示，工商...

【專家之眼】主權基金在台灣的爭議過往與今來

台灣應否比照鄰近的東亞國家或是地區貨幣管理當局，設置主權基金呢？這類問題每隔一陣子總能大肆炒作一番，原因無他，「利之所趨...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦