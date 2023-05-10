政府擋疫苗爭議 薛瑞元：對某人的尊敬、感謝逐漸消失

鴻海創辦人郭台銘在採購BNT疫苗上直指「政府擋疫苗採購」，並表示「政府與德國BNT公司的採購合約遭取消，是因我政府堅持合約必須寫「獨立的台灣政府」（Independent Government of Taiwan）所致。對此，立委賴惠員表示，在立法院不分藍綠都非常關心疫苗採購情形，對於郭台銘這樣說，心情很鬱卒。衛福部長薛瑞元則說，他個人對某人的尊敬、敬佩及感謝，逐漸在消失中。

薛瑞元今早至立法院社會福利及衛生環境委員會備詢。賴惠員說，歷史不能被遺忘，真相只有一個，衛福部應該把事情說清楚，對於郭台銘的發言很失望，政治、歷史不要混淆，這樣沒有意義。

民進黨立委蘇巧慧也說，郭台銘於採購疫苗，認為是政府打壓BNT，這樣的訊息甚囂塵上，但就媒體報導，BNT曾給予郭台銘一封信，直指疫苗不賣給政府以外的單位。

薛瑞元說，這封信是公開文件，是由郭台銘本人給予政府的信件，其中沒有詳述的是，各國當時取得BNT疫苗均是拿到緊急使用授權（EUA），因無法進入藥害救濟管道，只能賣給政府，由政府承擔後續的藥害保障，因此，郭台銘求助政府單位，而由政府開始協助，經查看信件後，認為繼續談下去，最後有機會成功，進而成立工作小組，由台積電、永齡基金會繼續進行協商。

至於，郭台銘指政府堅持合約必須寫「獨立的台灣政府」。薛瑞元說，完全沒有這回事，當時合約是由時任疾管署長周志浩簽約，署名為台灣衛福部疾管署（CDC），這部分上海復星沒有異議，是對外新聞稿上的「我國」有意見，並非簽約署名問題。