【專家之眼】主權基金在台灣的爭議過往與今來

台灣應否比照鄰近的東亞國家或是地區貨幣管理當局，設置主權基金呢？這類問題每隔一陣子總能大肆炒作一番，原因無他，「利之所趨」跟「懷璧其罪」。

最新消息，立委提案修央行法20條及33條和設立主權財富基金，據傳中央銀行總裁楊金龍，將親自在五月十日於立院舉行的公聽會上，出席和做說明。

過去四十年間，東亞經濟的快速發展，隨之帶動台灣在外匯存底的大量積累！同一時間，經歷兩次石油危機之後的美國，經濟衰退且欲振乏力；內部又有強勢工會，所帶起的工資談判與在物價的推升上漲。

所謂「東亞四小龍」的奇蹟，在美國內部的解讀和看待，當真是愛恨交織啊！

就在上個世紀的八零年代末，由「廣場協議」所開啟的東亞貨幣升值，同時讓外匯存底的有效運用，也成為熱門話題。東亞國家紛紛在本國貨幣升值之後，一改儲蓄和勤儉美德，開始以奢侈品等的進口消費；以及二戰後的第一波東進美國，設法以投資熱潮力圖減少貿易順差，好緩解來自華盛頓的壓力，和真心促成美國經濟的順利轉型。

若對照起今天的東、西方情境，當股市紅人巴菲特先生在短短半年多的時間，大舉進出台積電ADR；而他數度受訪的理由說明，則是：台積電是個好公司，只是他不太看好其所身處的局勢、區位，也就是：地緣政治的風險偏高。

此番志在必得的朝野立委提案，尤其有來自陳建仁院長的首肯支持，所看中的正是：能否以主權基金的設置，活絡外匯存底的管理；以及讓特定產業的海外布局，享有台灣軟實力的整體串整，從天時（民主生產鏈的重整）、地利（外匯存底與前端科技）、人和（世界再次看重的台灣），得以裡外幫襯、一次到位。

令人瞠目結舌的是，美國國會對於台灣當局的外匯管理， 最近幾年間都是高高舉卻輕輕放下。只是首當其衝的央行，歷經過三十年來數回合的攻防，緊急發出的政策說帖，立場看似日趨開明，但實則是更為強硬。

雙方固然有在法源依據、流動性所需的外匯維持，以及參考自諸多主權基金，其收益波動與損失隱憂。但若就已釋出文件內容和主張來做比對，隔空交手的觀點，泰半是「刻舟求劍」的立場闡述。不免令人搖頭三歎了！