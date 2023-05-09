羽球場天花板不耐輕震 監察院糾正桃園市政府

桃園市八德國民運動中心前年9月18日發生羽球場天花板輕鋼架在輕震時塌落。監委郭文東、張菊芳、林盛豐今天表示，桃園市政府未落實審查設計圖說，且工程採錯誤方式施作，傷害政府施政形象，有嚴重違失，監院糾正桃園市府。

三位監委表示，桃園市政府新建工程處代辦「北景雲開發計畫」，未督同營建管理（PCM）廠商，依統包作業須知，落實審查八德國民運動中心5樓羽球場沖孔鋁障板吸音天花板設計圖說，導致統包設計單位圖面缺漏天花板吊架固定部位的現場施工製造圖，竟無人察覺。

監委並指，因固定方式錯誤，導致大面積沖孔鋁障板吸音天花板，在震度僅3級的地震中骨牌般崩解掉落，造成1名民眾受傷；這項缺失不僅盡失統包最有利標立法美意，也傷害政府施政形象，有嚴重違失，除了糾正桃園市政府，也函請桃園市政府議處相關失職人員。

監委表示，「北景雲計畫」是桃園市大型統包工程，計畫內容包含新建八德國民運動中心、大湳消防分隊及桃園市大湳社福館，結算金額新台幣12億8208萬餘元。除八運中心5樓羽球場沖孔鋁障板吸音天花板崩落重大缺失外，還有許多缺失待檢討改進，例如八運中心、大湳消防分隊施工期間，經施工查核有漏水、裂縫等常見缺失情形，但新工處未依公共工程施工品質管理作業要點及統包工程契約即時處置。

監委指出，新工處辦理PCM契約變更作業，已逾投標須知規定所載，可後續擴充金額上限；新工處未依機關委託技術服務廠商評選及計費辦法，按不同建築物用途分類核計監造服務費，導致有溢計委託技術服務費用情事。另外，統包商、監造單位及PCM都有部分專職人員違約兼職情事，新工處除依相關契約計罰外，仍應就事實提報政府採購法第101條裁處，移送相關公會懲戒。