「終身不得參選」沒共識…選罷法「排黑條款」送黨團協商

立法院內政委員會昨天協商公職人員選舉罷免法部分條文修正草案，其中曾犯洗錢防制法等罪，經有罪判決確定，終身不得參選的修法內容，未達共識，相關條文均繼續保留，將交由立法院長游錫堃召集黨團協商。

內政委員會昨協商公職人員選舉罷免法、總統副總統選舉罷免法部分條文修正草案，其中，總統副總統選舉罷免法的條文全數取得共識，未來不須再經黨團協商。

至於公職人員選舉罷免法部分，修正草案對曾犯毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例、洗錢防制法等罪，經有罪判決確定者終身不得參選，經在場立委與行政部門討論，仍然無法達成共識，全案送交黨團協商。

時代力量立委邱顯智表示，行政院版的公職人員選舉罷免法修正草案有很大的問題，終身不得參選的影響非常大，等同是剝奪公民的參政權。

民進黨立委莊瑞雄表示，立法院有很多不同黨派的立委，大家應該共同來做決定，所以他主張全案保留，「各黨團都不得罪，讓更多委員討論」。

內政部次長吳容輝說，行政院當初主要是針對「黑金槍毒」採用比較高的道德標準來規範，現在大家認為有些態樣還有檢討的空間，內政部尊重各位立委的意見。