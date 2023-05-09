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郭台銘今晚屏東造勢200公尺大進場走30分鐘 人潮推擠家長小朋友都跌倒

郭台銘屏東辦造勢晚會 議長周典論與近20名藍營要角現身支持

聯合報／ 記者張已亷劉星君／屏東即時報導
屏東縣議會議長周典論（前排）帶領20多名藍營要角出席郭台銘造勢大會，支持郭台銘參選明年總統大選。記者劉學聖／攝影
屏東縣議會議長周典論（前排）帶領20多名藍營要角出席郭台銘造勢大會，支持郭台銘參選明年總統大選。記者劉學聖／攝影

鴻海集團創辦人郭台銘爭取國民黨總統提名，今在屏東舉辦第二場造勢晚會，現場人數超過1萬人，議長周典論上台致詞，他說，上周首次和郭見面，兩人一見如故，被他無私奉獻的精神感動，當天敲定今晚幫他舉辦造勢，只有他可以帶領台灣人民穩定發展，提升年輕人未來生活品質。

屏東縣藍營議員19席，無黨23席，今晚造勢大會上藍營、泛藍幾乎總動員，國民黨籍屏東縣議會議長周典論、無黨籍副議長盧文瑞、屏東市長周佳琪和潮州鎮長周品全等，近20名藍營及泛藍縣議員、鄉鎮長出席上台為郭讚聲。

周典論說，從政十幾年來，參與過大大小小的競選場合，屏東第1次出現如此盛大的場面，令人十分感動，現場人山人海，尤其是年輕人都主動站出來，用熱情支持郭台銘，為的就是選出一個可以帶領台灣走向美好未來的領袖。

郭上周三南下拜訪地方藍營政要，他說，雙方是第一次見面，郭私底下問，「出來選不知道對不對？」，他憂心自身日漸年老，但是看著台灣日漸衰弱，必須發揮自身影響力，擔負責任為人民站出來。

他說，郭身價數億是知名國際企業家，為何要投身如此艱困艱苦的選戰？「就是因為不甘願」，郭看著自己過去奮不顧身全心投入打拚的台灣越來越差，他這幾天都睡不好，尤其是青少年不知何去何從，「聽他這一席話，非常感動」。

周典論說，郭台銘是台灣囡仔，具有不怕吃苦、奮鬥不懈的台灣精神，出生在台灣環境最艱困的年代，用他的雙腳、雙腳打造一片天，從少年堅持到現在，就是為了台灣而拚命。

郭台銘在八八風災重創南台灣時，義不容辭捐贈上億元救災，無私奉獻至今銘記在心，「如此為百姓幫忙，要讓他當總統」，今晚舉辦造勢活動懇求鄉親支持一位真正為人民著想的人。

他說，只有郭帶領台灣走向國際，只有他可以讓民心穩定，另他是政治素人，沒有過多的權力算計，可以全心帶領人民發展，帶領台灣走向和平。

屏東縣議會議長周典論帶領20多名藍營要角支持郭台銘造勢大會。記者劉學聖／攝影
屏東縣議會議長周典論帶領20多名藍營要角支持郭台銘造勢大會。記者劉學聖／攝影
屏東縣議會議長周典論（右一）帶領20多名藍營要角出席郭台銘造勢大會，支持郭台銘參選明年總統大選。記者劉學聖／攝影
屏東縣議會議長周典論（右一）帶領20多名藍營要角出席郭台銘造勢大會，支持郭台銘參選明年總統大選。記者劉學聖／攝影
屏東縣議會議長周典論帶領20多名藍營要角支持郭台銘造勢大會。記者劉星君／攝影
屏東縣議會議長周典論帶領20多名藍營要角支持郭台銘造勢大會。記者劉星君／攝影

屏東縣 郭台銘 周典論

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