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蔡英文接見國際同濟會幹部 拜託協助宣傳政府政策

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統今天接見國際同濟會台灣總會第49屆北二區主席、區職幹部暨各會會長。圖／總統府提供
蔡英文總統今天接見國際同濟會台灣總會第49屆北二區主席、區職幹部暨各會會長。圖／總統府提供

蔡英文總統今天接見國際同濟會台灣總會第49屆北二區主席、區職幹部暨各會會長，她表示，面對疫後時代的挑戰，政府投入許多力量加速經濟復甦，也推動各項政策協助中小企業度過難關。她期盼同濟會協助宣傳政府政策，讓政府資源能夠被有效運用，讓需要被幫助的人都能獲得良好的照顧和協助。

蔡總統表示，從她上任以來，與同濟會會友們有許多互動。還記得去年3月也在總統府接待北二區的會友，今天很高興可以和大家見面交流。同濟會會友們事業都非常成功，奉獻社會的精神也是不落人後。像國際同濟會台灣總會北二區王過枝區主席擔任過鶯歌同濟會會長，還有義消、義警，非常積極投入公眾事務。

蔡總統說，北二區會友們也都很熱心公益，過去連續十年舉辦寒冬圍爐送暖活動，並透過發放壓歲錢，關懷許多清寒、弱勢家庭的小朋友。這些年來，北二區辦理多場反毒、反霸凌活動，並且捐贈服務專車給身障發展中心。接下來還會辦理許多活動，關懷弱勢兒童，也會為偏鄉學童提供更多學習資源和機會。她感謝王過枝把大家團結在一起，為社會帶來許多溫暖。

蔡總統表示，現在台灣的疫情等級已經降階。面對疫後時代的挑戰，政府投入了許多力量，加速經濟復甦，也推動各項政策，協助中小企業度過難關，並且邁向智慧化、低碳化升級轉型。同濟會會友都是各行各業的重要領袖。她要請大家幫忙，多多宣傳政府政策，讓政府的資源能夠被有效運用，也讓需要被幫助的人都能獲得良好的照顧和協助。「我們一起努力，打造更進步、更美好的台灣」。

蔡英文

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