快訊

曹興誠公開信致郭台銘 「感覺你真的想當總統」

女童走斑馬線被撞死...家屬悲痛招魂「爸爸幫妳討回公道」 擲3個聖筊

范冰冰終極素顏照流出 數萬網友全看傻「無法形容」

郭台銘屏東造勢旗海飄揚 立委陳玉珍：郭董有使命感

聯合報／ 記者劉星君張已亷／屏東即時報導
郭台銘昨天晚間在屏東舉行第二場造勢晚會，在慈鳳宮前登場，今晚間六點多會場陸續湧進支持者。記者張已亷／攝影
郭台銘昨天晚間在屏東舉行第二場造勢晚會，在慈鳳宮前登場，今晚間六點多會場陸續湧進支持者。記者張已亷／攝影

鴻海集團創辦人郭台銘爭取國民黨總統提名，今在屏東舉辦第二場造勢晚會，入夜後現場一度飄起細雨，雨勢很快停歇，晚會由議員潘連周、盧玟欣主持，潘連周晚間6點半開場即說，現場已湧入上萬人，「屏東人大團結！」

潘連周先在現場帶領民眾練習高喊「支持郭台銘、台灣一定贏」、「為台為銘、郭台銘」。潘連周說，郭台銘在八八水災、台南大地震，不分黨派，幫助災民。郭的政見就是和平、繁榮、清廉。現場接著邀請屏東的原住民族團體表演，台下陸續有人潮湧入，慈鳳宮前中山路與永福路口則擠滿人潮。

潮州鎮長周品全上台助講，周品全說，他是基層鄉鎮長，早期台灣維持現狀好好拚經濟，兩岸不會這樣緊張，未來總統很重要，要選一個在可以解決兩岸目前緊張情勢、可以救台灣經濟，讓在地農漁產品可銷出去的總統候選人好不好，這個候選人就是郭台銘。

立委陳玉珍接著上台，陳玉珍說，這次造勢地點很好，前面是天上聖母，旁邊是關帝廟，來到這裡有滿滿正能量。她來這裡跟大家報告，台灣阿銘出來選總統，郭董事長一年鴻海股利收入快一百億，郭董事長願意出來服務，郭董事長很有使命感，台灣阿銘不希望看到台海不和平，不希望看到台海有戰爭。

陳玉珍說，金門以前是戰地，戰爭很辛苦，家人流離失所，郭董第一個理念，要和平，讓大家知道郭董是企業家，大家要的是安居樂業，要過好日子，讓郭董帶領大家拚經濟，郭董財富自由不可能貪汙，不貪汙的政府，才會讓我們政府，公務人員行政官員施政有效率，才會更進步，一起支持郭台銘，並帶領全場疾呼「為台為民郭台銘。」

郭台銘今晚間在屏東舉行第二場造勢晚會，昨天晚間六點多會場陸續湧進支持者。記者張已亷／攝影
郭台銘今晚間在屏東舉行第二場造勢晚會，昨天晚間六點多會場陸續湧進支持者。記者張已亷／攝影
郭台銘今晚間在屏東舉行第二場造勢晚會，晚間六點多會場陸續湧進支持者。記者張已亷／攝影
郭台銘今晚間在屏東舉行第二場造勢晚會，晚間六點多會場陸續湧進支持者。記者張已亷／攝影
郭台銘今晚間在屏東舉行第二場造勢晚會，支持者陸續進入會場。記者張已亷／攝影
郭台銘今晚間在屏東舉行第二場造勢晚會，支持者陸續進入會場。記者張已亷／攝影
郭台銘今天晚間在屏東舉行第二場造勢晚會，晚間六點多會場陸續湧進支持者。記者張已亷／攝影
郭台銘今天晚間在屏東舉行第二場造勢晚會，晚間六點多會場陸續湧進支持者。記者張已亷／攝影
郭台銘今晚間在屏東舉行第二場造勢晚會，金門立委陳玉珍上台助講。記者劉星君／攝影
郭台銘今晚間在屏東舉行第二場造勢晚會，金門立委陳玉珍上台助講。記者劉星君／攝影
郭台銘今晚間在屏東舉行第二場造勢晚會，現場遊覽車陸續抵達，支持者進入會場。記者張已亷／攝影
郭台銘今晚間在屏東舉行第二場造勢晚會，現場遊覽車陸續抵達，支持者進入會場。記者張已亷／攝影

郭台銘 郭董 屏東

延伸閱讀

郭台銘提「警總回歸」 郭辦抗議遭斷章取義

曹興誠公開信致郭台銘：你身邊聚集了一堆「蠢人」

郭台銘屏東造勢今晚登場 支持者冒雨相挺

支持警總復辟、里長要受軍訓？郭辦強烈抗議 澄清郭台銘原話

相關新聞

國安局採購狙擊槍獲美輸出許可 國務院核可滅音器輸台

國安局特勤中心更新護衛元首用4套7.62狙擊槍組，因未及時取得英國許可一度延宕，轉向美國採購。特勤中心近日向立法院報告已...

台巴邦交穩了！巴拉圭總統當選人擬就職前訪台

我國友邦巴拉圭共和國於4月30日舉行總統大選，由立場親台的紅黨總統候選人潘尼亞（Santiago Peña）拿下勝選。外...

數位身分證喊卡 陳建仁：爭議處理中 沒有全民埋單10億

行政院先前推動換發數位身分證，因資安爭議難以續推，若與廠商求償協調破局，逾10億元費用恐由全民埋單。行政院長陳建仁今天表...

入監倒數計時 陳致中擔心37年前陳水扁入獄時的歷史重演

高雄市議員陳致中即將在後天入獄服刑，這幾天心情複雜。陳致中今早談及對家人有無比虧欠，另憶及37年前父親陳水扁也曾入獄，即...

郭台銘屏東造勢旗海飄揚 立委陳玉珍：郭董有使命感

鴻海集團創辦人郭台銘爭取國民黨總統提名，今在屏東舉辦第二場造勢晚會，入夜後現場一度飄起細雨，雨勢很快停歇，晚會由議員潘連...

郭台銘提「警總回歸」 郭辦抗議遭斷章取義

努力爭取國民黨總統提名的海創辦人郭台銘今在新竹市議會與里長座談時，提到「警備總部要回歸」、「里長要去做軍訓」引發熱議；對...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦