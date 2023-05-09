郭台銘屏東造勢旗海飄揚 立委陳玉珍：郭董有使命感

鴻海集團創辦人郭台銘爭取國民黨總統提名，今在屏東舉辦第二場造勢晚會，入夜後現場一度飄起細雨，雨勢很快停歇，晚會由議員潘連周、盧玟欣主持，潘連周晚間6點半開場即說，現場已湧入上萬人，「屏東人大團結！」

潘連周先在現場帶領民眾練習高喊「支持郭台銘、台灣一定贏」、「為台為銘、郭台銘」。潘連周說，郭台銘在八八水災、台南大地震，不分黨派，幫助災民。郭的政見就是和平、繁榮、清廉。現場接著邀請屏東的原住民族團體表演，台下陸續有人潮湧入，慈鳳宮前中山路與永福路口則擠滿人潮。

潮州鎮長周品全上台助講，周品全說，他是基層鄉鎮長，早期台灣維持現狀好好拚經濟，兩岸不會這樣緊張，未來總統很重要，要選一個在可以解決兩岸目前緊張情勢、可以救台灣經濟，讓在地農漁產品可銷出去的總統候選人好不好，這個候選人就是郭台銘。

立委陳玉珍接著上台，陳玉珍說，這次造勢地點很好，前面是天上聖母，旁邊是關帝廟，來到這裡有滿滿正能量。她來這裡跟大家報告，台灣阿銘出來選總統，郭董事長一年鴻海股利收入快一百億，郭董事長願意出來服務，郭董事長很有使命感，台灣阿銘不希望看到台海不和平，不希望看到台海有戰爭。