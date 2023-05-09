郭台銘提「警總回歸」 郭辦抗議遭斷章取義

努力爭取國民黨總統提名的海創辦人郭台銘今在新竹市議會與里長座談時，提到「警備總部要回歸」、「里長要去做軍訓」引發熱議；對此，郭台銘辦公室回應，這是部分媒體與特定人士斷章取義、誤導外界，指稱郭台銘支持警總復辟、里長要受軍訓，郭辦在此表達強烈抗議與澄清。

郭辦將今天郭台銘的原話公布，「我看到最近和平、戰爭的危機，看到美國要把台積電搬走、要把它炸掉，這已經第四次出來講，我看到台灣警察要跟民防結合，過去台灣最早的警備總部要開始恢復，我覺得這些東西呢，你們里長搞不好都要開始去受軍訓了喔，因為開始要打巷戰。我覺得這點，我一定在和平大談判的時代，我相信我出來代表談判，我一定是有尊嚴地談判，我跟大陸也好、我跟美國也好，我們來和平。」

郭辦指出，郭台銘因深感最近看見和平與戰爭的危機，因此反映基層心聲，列舉百姓對蔡英文政府的疑慮，卻遭媒體與有心人士斷章取義、誤導外界以為郭台銘創辦人支持警總復辟、軍訓里長，對此深感遺憾並表達強烈抗議。

郭辦表示，郭台銘一向支持和平、反對戰爭、備戰而絕對不求戰，認為台灣可以經濟科技金融的力量找出一條和平的道路，創造中華民國的和平繁榮清廉。