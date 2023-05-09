國安局採購狙擊槍獲美輸出許可 國務院核可滅音器輸台

國安局特勤中心更新護衛元首用4套7.62狙擊槍組，因未及時取得英國許可一度延宕，轉向美國採購。特勤中心近日向立法院報告已取得美方輸出許可，並出示文件影本，内容披露槍組為Barrett MRAD狙擊步槍，同時配備AM338滅音管，滅音管屬管制軍品，由美國國務院提供對「台灣國安局」輸出許可。

根據特勤中心報告，我向美國採購的狙擊槍組有四套，包括槍隻本體、槍管、狙擊鏡、零件組、彈匣、快瞄鏡、三倍鏡、滅音器及專用彈藥。另向西班牙採購槍組所需夜視鏡、熱顯像儀。特勤中心同時採購多區段式金屬感應門

報告中出示美方完整的輸出許可文件，槍隻本體等均由美國商務部出示輸出許可，但滅音器屬管制品項，由美國國務院提示輸出許可，並註明台美將就此裝備進行交叉培訓。

特勤中心報告表示，110年度廠商因外國政府疫情關係，無法於履約期限內獲得輸出許可證明，因此解約並對得標商計罰16萬5480元；而全案因國際疫情及烏俄戰爭影響，至111年度7月前開標3次均流標，經通盤檢討後，履約期限延長一年，預計於112年10月25日完成履約。計畫採購7.62公厘狙擊槍含滅音器4套、專用彈1萬發、熱量儀與夜視鏡各一套。

國安局表示，目前狙擊槍相關套件已於去年12月29日取得美國輸出許可、夜視鏡及熱像儀已於今年2月9日取得西班牙輸出許可，可於112年10月5日履約交付。