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英國前首相特拉斯下周來訪 外交部：誠摯歡迎

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
英國前首相特拉斯（Liz Truss）。（路透）
英國前首相特拉斯（Liz Truss）。（路透）

英國前首相特拉斯（Liz Truss MP）預計於5月16日訪問台灣，為期5日，外交部對其來訪表示誠摯歡迎。

外交部今發新聞稿指出，特拉斯訂於5月16日至20日訪問台灣，將晉見府院高層、拜會相關部會首長，並參訪我國文經設施。特拉斯並應遠景基金會邀請於5月17日發表演講，也將與國內政、商、學等各界人士交流互動，強化台英密切友好關係。外交部誠摯歡迎特拉斯前首相來訪。

外交部表示，特拉斯為台灣長期堅定友人，英國政府在她擔任外相期間，多次個別或與其他G7國家表達維持台海和平穩定的重要性，並表示英國在確保台海和平穩定上具有明確利益。她於去年4月發表英國外交政策演說中，首度提及應確保台灣等民主政體具備自我防衛能力，並在去年6月北約峰會期間表示，台灣的安全不僅攸關軍事安全，也關乎經濟安全，多次號召民主陣營支持台灣，將台海和平穩定重要性從區域提升至全球層次。

外交部表示，特拉斯卸任首相職務後，仍經常公開為台灣發聲，呼籲自由世界應竭盡所能支持台灣，確保台灣獲得自我防衛所需的支持，力挺台灣的民主自由。外交部感謝特拉斯前首相對於台灣的鼎力支持與深厚情誼。

外交部指出，特拉斯自2010年從政以來，歷任司法大臣、國際貿易大臣、外交大臣及首相等要職，政治經歷完整豐富，特拉斯來訪充分展現對台灣的堅定支持與台英緊密友好情誼。

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