賴清德與友邦克國副總理雙邊會晤 感謝以行動支持台灣

副總統賴清德今天上午與友邦聖克里斯多福及尼維斯聯邦副總理韓利（Geoffrey Hanley）雙邊會晤，他感謝韓利以行動表達對台灣的支持。他並指出，台灣是克國永續發展的夥伴，兩國合作計畫非常豐富多元，未來也將持續與克國加強合作，盼兩國邦誼穩固，人民平安幸福。

賴清德指出，聖克里斯多福及尼維斯聯邦與我國建交今年已邁入第40年，台灣是克國在1983年宣布獨立後第一個建交的國家，40年來彼此相互扶持，兩國邦誼穩固，人民感情密切友好。去年11月克國總理德魯（Terrance Drew）在就職3個月之後，即率團來台，並與蔡總統進行國是會談，當時他也陪同會晤。

賴清德表示，台灣是克國永續發展的夥伴，兩國合作計畫非常豐富多元，包括教育、公衛醫療、基礎建設、資通訊、廢棄物處理、氣候變遷農業調適及綠能發展等。未來，台灣定會持續在這幾個面向上，與克國加強合作，讓計畫更加成功，造福克國人民。

賴清德指出，韓利兼任教育部長以來，致力推動特殊教育、技職教育以及職業教育訓練，此次將參訪台北市立文山特殊教育學校、大安高級工業職業學校，並將拜會勞動力發展署中彰投分署。此外，訪團也將參訪台中港風力發電站及電動車工廠，相信此行能有非常好的收穫。

賴清德提到，今年4月，克國國會在德魯總理領銜下，全體議員無異議通過決議，支持台灣參與「世界衛生組織（WHO）」，「國際民航組織（ICAO）」、「國際刑警組織（INTERPOL）」及「聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）」等，這對台灣而言意義重大，他要再次感謝克國對台灣的支持，並祝福兩國邦誼穩固，人民平安幸福。

韓利致詞時表示，非常感謝有此機會到訪台灣，持續深化兩國之間的友誼。台灣人民友善、溫暖，訪團抵台以來所接受到的熱情款待，讓他們感到就像在家一樣自在。40年來，兩國相互尊重，彼此互信互惠，雙邊夥伴關係建立在共同的民主、和平及法治的基礎之上，團結合作，讓兩國更有信心一起因應全球的挑戰，包括氣候變遷以及後疫情時代的影響。

韓利說，如賴清德所言，克國今年4月全體一致在國會通過了一項非常支持台灣的議案。克國會繼續支持台灣參與包括「聯合國（UN）」、「世界衛生組織」、「聯合國氣候變化綱要公約」及「國際民航組織」等國際組織。