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「挺侯大會」開88桌？ 侯友宜備詢無奈聳肩

聯合報／ 記者張曼蘋張睿廷／新北即時報導
新北市長侯友宜今在議會表示，他堅定反對一國兩制與台獨，一生為保護中華民國努力。記者潘俊宏／攝影
新北市長侯友宜今在議會表示，他堅定反對一國兩制與台獨，一生為保護中華民國努力。記者潘俊宏／攝影

國民黨總統候選人未出爐，鴻海集團創辦人郭台銘已陸續辦數場「挺郭大會」，稍早也傳出17日將會有挺侯大會，席開88桌。新北市議員山田摩衣稍早質詢前問新北市長侯友宜此事，侯強調，「我目前個人沒有接到訊息。」隨後持續被追問「3天、5天後也許會有？」侯則無奈地聳了聳肩。

新北市議會今總質詢，山田摩衣先是問侯友宜，「國民黨總統候選人在五月份就要出來了？這件事是真的嗎？」侯友宜說，他不是黨部的人，也不是黨中央的人。

山田摩衣問，稍早有媒體報導本月17日會有挺侯大會，且席開88桌，地方仕紳都會出席響應，且還在板橋的五星級飯店？侯友宜笑答，他每天都在這備詢。隨後山田摩衣追問，市政總質詢結束後有很多時間，「現在沒有，3天、5天後也許會有？」

侯友宜連答，「我到現在沒有接到訊息，我就沒有接到訊息，我目前個人沒有接到訊息。」最後在山田摩衣緊追下，侯友宜無奈地聳了聳肩，並未回答。

侯友宜 山田摩衣

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