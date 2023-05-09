時力：im.B主嫌趴趴走行騙全台 司法警政7年來沈睡不醒

網路借貸媒合平台im.B被發現用「假債權、真吸金」手法行騙，時代力量發言人余佳蒨今天表示，該主嫌多年來身負多起刑事重案遭通緝，卻依然在外高調行走，法務部事後僅回應「第一時間即有發布通緝，並依通知程序辦理」，推託之詞讓人無法接受。

時代力量今天發布新聞稿指出，近日「不動產借貸媒合平台 im.B」爆出吸金高達25億元，負責人捲款潛逃，檢調日前發動搜索，法院裁准羈押主嫌曾耀鋒（曾國緯）父子。

余佳蒨表示，時代力量前立委黃國昌揭露，本案主嫌十幾年前即遭檢警列為治平對象，近年犯行囊括槍砲、暴力討債、偽造文書、侵占、強制、重利及酒駕等，2016年即因槍砲案遭判刑確定，7年來卻始終未入監執行。

余佳蒨說，時代力量立委邱顯智更貼出警政署通緝犯查詢系統資料，證明主嫌多次在外參加公開活動，行徑囂張的曾耀鋒（曾國緯）確實通緝中。

余佳蒨質疑，難道法務部所謂的「依通知程序辦理」，就是讓通緝犯在全台趴趴走，一個前科累累的罪犯，竟然能繼續遊走全台招搖撞騙，從法務部、內政部警政署到地方警察機關，7年來沈睡不醒，整個警政司法系統都難辭其咎，人民要怎麼對公權力有信心，相信政府打擊犯罪的決心。