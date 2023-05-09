快訊

馬祖莒光又缺物資已三周沒運補 居民頻喊：實在受不了

代「大小姐」擋疫苗？ 李大維反擊這樣說

郭台銘稱「大小姐」阻擋採購疫苗 民進黨回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

時力：im.B主嫌趴趴走行騙全台 司法警政7年來沈睡不醒

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
網路借貸媒合平台im.B被發現用「假債權、真吸金」手法行騙，實際負責人曾國緯（本名曾耀峯）與曾父曾明祥等4人遭羈押禁見。記者廖炳棋／翻攝
網路借貸媒合平台im.B被發現用「假債權、真吸金」手法行騙，實際負責人曾國緯（本名曾耀峯）與曾父曾明祥等4人遭羈押禁見。記者廖炳棋／翻攝

網路借貸媒合平台im.B被發現用「假債權、真吸金」手法行騙，時代力量發言人余佳蒨今天表示，該主嫌多年來身負多起刑事重案遭通緝，卻依然在外高調行走，法務部事後僅回應「第一時間即有發布通緝，並依通知程序辦理」，推託之詞讓人無法接受。

時代力量今天發布新聞稿指出，近日「不動產借貸媒合平台 im.B」爆出吸金高達25億元，負責人捲款潛逃，檢調日前發動搜索，法院裁准羈押主嫌曾耀鋒（曾國緯）父子。

余佳蒨表示，時代力量前立委黃國昌揭露，本案主嫌十幾年前即遭檢警列為治平對象，近年犯行囊括槍砲、暴力討債、偽造文書、侵占、強制、重利及酒駕等，2016年即因槍砲案遭判刑確定，7年來卻始終未入監執行。

余佳蒨說，時代力量立委邱顯智更貼出警政署通緝犯查詢系統資料，證明主嫌多次在外參加公開活動，行徑囂張的曾耀鋒（曾國緯）確實通緝中。

余佳蒨質疑，難道法務部所謂的「依通知程序辦理」，就是讓通緝犯在全台趴趴走，一個前科累累的罪犯，竟然能繼續遊走全台招搖撞騙，從法務部、內政部警政署到地方警察機關，7年來沈睡不醒，整個警政司法系統都難辭其咎，人民要怎麼對公權力有信心，相信政府打擊犯罪的決心。

時代力量 通緝 法務部

延伸閱讀

女通緝犯當佛光山志工 投資果園、化妝品騙走信徒4百萬

時力：數位身分證10億全民埋單 錯誤政策與貪汙無異

向中共效忠誓約罪 法務部：沒有對民眾研議修法

宣誓效忠中共處罰 法務部：未研擬擴及民眾

相關新聞

台巴邦交穩了！巴拉圭總統當選人擬就職前訪台

我國友邦巴拉圭共和國於4月30日舉行總統大選，由立場親台的紅黨總統候選人潘尼亞（Santiago Peña）拿下勝選。外...

數位身分證喊卡 陳建仁：爭議處理中 沒有全民埋單10億

行政院先前推動換發數位身分證，因資安爭議難以續推，若與廠商求償協調破局，逾10億元費用恐由全民埋單。行政院長陳建仁今天表...

入監倒數計時 陳致中擔心37年前陳水扁入獄時的歷史重演

高雄市議員陳致中即將在後天入獄服刑，這幾天心情複雜。陳致中今早談及對家人有無比虧欠，另憶及37年前父親陳水扁也曾入獄，即...

英國前首相特拉斯下周來訪 外交部：誠摯歡迎

英國前首相特拉斯（Liz Truss MP）預計於5月16日訪問台灣，為期5日，外交部對其來訪表示誠摯歡迎。

郭台銘四大造勢壓軸強碰侯友宜總質詢結束 一人意志能否翻轉民調？

國民黨總統徵召之爭，新北市長侯友宜持續以靜制動，鴻海創辦人郭台銘則是開啟陸戰攻勢，前晚在高雄鳳山的首場造勢晚會，地方動員到位。高雄、屏東、台中、新北等四場造勢，是郭台銘民調能否翻轉的重要轉捩點，造勢結束後反映在民調上的支持度，不但牽動國民黨最後的總統徵召人選，也將進一步決定郭在這場總統大選的角色定位。

「挺侯大會」開88桌？ 侯友宜備詢無奈聳肩

國民黨總統候選人未出爐，鴻海集團創辦人郭台銘已陸續辦數場「挺郭大會」，稍早也傳出17日將會有挺侯大會，席開88桌。新北市...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦