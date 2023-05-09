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2024總統支持侯友宜還是郭台銘？張善政脫口「這一句」

選罷法終身不得參選意見歧異 排黑條款送黨團協商討論

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
前總統陳水扁（中）日前在民進黨立委王美惠（左）及賴惠員（右）陪同下，前往立法院拜會各黨團。記者曾原信／攝影
前總統陳水扁（中）日前在民進黨立委王美惠（左）及賴惠員（右）陪同下，前往立法院拜會各黨團。記者曾原信／攝影

立法院內政委員會今天協商「公職人員選舉罷免法」、「總統副總統選舉罷免法」條文修正草案，其中在「公職人員選舉罷免法」曾犯「洗錢防制法」經有罪判決確定者，終身不得參選的修法內容未達共識，相關條文均繼續保留，未來將交由立法院長游錫堃召集黨團協商。

立法院內政委員會中午協商「公職人員選舉罷免法」、「總統副總統選舉罷免法」部分條文修正草案，其中「總統副總統選舉罷免法」的部分全數獲得共識，未來不須再經過黨團協商，直接送交立法院會進行三讀程序。

至於在「公職人員選舉罷免法」曾犯「毒品危害防制條例」、「槍砲彈藥刀械管制條例」、「洗錢防制法」等罪，經有罪判決確定者終身不得參選，經過在場立委與行政部門討論，仍然無法達成共識，全案送交黨團協商。

時代力量立委邱顯智表示，行政院版的「公職人員選舉罷免法」有很大的問題，終身不得參選的影響非常大，等同於是剝奪公民的參政權，「當一個人被共同體宣判終身不得參選，問他還是這個國家的公民嗎？他還是台灣人嗎？最少打五折以上」。

邱顯智指出，台灣是華人世界唯一的民主社會，更有世界稱羨的民主成就，但是不能因為現在的治安不好、黑槍氾濫就要拿「公職人員選舉罷免法」來開刀，這個叫做頭痛醫腳，甚至是把台灣的民主又往後倒退一步。

邱顯智還說，行政院版本違反比例原則，真的會陷大家於不義，如果因此要限制公民的終身參政權，真的是把台灣共同體的成員再往外推。

民進黨立委莊瑞雄表示，行政部門應該要跟社會大眾對話，再加上立法院有很多不同黨派的立委，大家應該共同來做決定，所以他主張全案保留，直接送給院長召集協商，「各黨團都不得罪，讓更多委員討論」。

內政部次長吳容輝說明，行政院當初在擬定「公職人員選舉罷免法」修法版本的時候，主要是針對「黑金槍毒」採用比較高的道德標準來規範，現在大家認為有些態樣還有檢討的空間，內政部都會尊重各位立委的意見。

不過，吳容輝強調，行政院當初當初會提出修法版本，主要還是針對當前的狀況，「我們認為黑金槍毒是大家比較不能接受，我們把標準關小」，現在大家認為有些態樣值得檢討，或者經過比較認為有些規定太過，「我們當然尊重委員的意見，到最後還是要協商」。

立法院內政委員會召委、國民黨立委陳玉珍裁示，經過在場立委與行政官員的討論，大家對於「總統副總統選舉罷免法」的修正草案沒有意見，因此送交立法院會處理，至於「公職人員選舉罷免法」的部分條文則尚未達成共識，因此送交院長主持朝野協商。

罷免 立法院

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