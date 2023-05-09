陳致中後天入獄 高市議會：已收到公文依法解職

前總統陳水扁之子、高市前議員陳致中即將在後天入獄服刑。高市議會今天證實，上周已經接獲行政院來文，依法將陳致中解除議員職務，陳致中也已經繳回薪水及助理費。

2011年，陳致中因偽證罪被判刑3個月，初次喪失高雄市議員資格。上月4日26日高分院判刑定讞，再度被判刑1年，預計5月11日下午發監燕巢監獄服刑，議員生涯面臨第二度解職。

陳致中因南港洗錢案判刑定讞，高市議會指出，依據地方制度法第79條第1項第4款規定，陳議員因未受緩刑宣告、未執行易科罰金或不得易服社會勞動，依法行政院將解除議員職權。依據公職人員選舉罷免法第74條第2項規定，陳議員案判決未宣告「褫奪公權」，其解職後所遺缺額，並無遞補問題。

高市議會也表示，倘若接獲行政院解除職權函就會依法辦理。議會證實，上周已收到行政院公文，當天即解除陳致中職權，陳致中也依法繳回上月預發薪水及助理費。

陳致中今早發文談及他對家人有無比虧欠，母親節前夕入監，最放心不下身體孱弱的母親吳淑珍。有關已遭高市議會解除議員身分一事尚未回應。