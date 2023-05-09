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美三月破台全民個資被駭案 賴士葆：蔡政府尚未聯繫

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
國民黨立委賴士葆（圖右二）今表示，美國已偵破全台個資被在網路販售案，且美方已通知說可協助受害者，但台灣如內政部等，據他所知至今沒有聯繫美國法院。記者程遠述／攝影
國民黨立委賴士葆（圖右二）今表示，美國已偵破全台個資被在網路販售案，且美方已通知說可協助受害者，但台灣如內政部等，據他所知至今沒有聯繫美國法院。記者程遠述／攝影

日前發生有全台2300萬筆全民個資遭駭客在網路上兜售事件，國民黨立委賴士葆今表示，美國已經偵破此案件，且3月15日主事者已在美國紐約被抓，且美方根據法律，已通知說可協助受害者主張權利，但台灣如內政部等，據他所知至今沒有聯繫美國法院，「是睡著了嗎？」

賴士葆今在立法院的國民黨團記者會上表示，台灣詐騙案頻傳，至今都不斷機到陳情案，日前爆發有駭客在網路論壇上，兜售台灣人民 2300萬人個資，全部只賣5000美元，美方三月破案且法院通知，稱被害者可請求協助、主張權利等，但政府到現在為止沒聯繫。

賴士葆指出，別國破案了，但台灣人貧都是受害者，政府至少要了解、調查是誰販賣或從哪裡流出個資，但內政部、法務部、數位部，好像路人甲一樣，三月到現在都沒聯繫美方。

國民黨立委游毓蘭也指出，他也查過此案，美國法院確實告訴說，根據美國的一個「犯罪被害人權益法案」，可以去請求協助，但政府動作在哪？看不到關心民眾個資權益的作為。

美國 賴士葆

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