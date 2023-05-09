台北歐洲學校前持納粹旗 外交部籲：尊重各國人民感受

近期又出現民眾手持納粹旗幟出現在台北歐洲學校門口，外交部今表示，對任何忽視過往慘痛歷史，並使用不當方式表達意見的行為表示高度遺憾，同時再次籲請國人務必遵守文明世界的規範，尊重各國人民的感受及各族群不同立場。

外交部指出，歐洲經貿辦事處處長高哲夫（Filip Grzegorzewski）及駐台北以色列經濟文化辦事處代表柯思畢（Omer Caspi）近日分別向外交部反映，日前再度有民眾手持納粹旗幟出現在台北歐洲學校門口，二人均對此惡意行為表達關切。

外交部也注意到日前在台中一中相關的臉書專頁上，有不明人士刻意以符號拼湊成納粹符號製造騷亂，台中一中校方立即發布聲明，要求該專頁撤文，並檢舉及報警處理。

外交部今發出新聞稿，重申台灣是民主法治的國家，人民表達意見及言論的自由皆受到憲法保障，但前述兩個案例顯示，仍有極少數民眾未能正確瞭解納粹標誌代表對種族歧視及人權侵害的負面意義，外交部對任何忽視過往慘痛歷史，並使用不當方式表達意見的行為表示高度遺憾，同時再次籲請國人務必遵守文明世界的規範，尊重各國人民的感受及各族群不同立場。

外交部表示，外交部過去已多次與駐台北以色列經濟文化辦事處、德國在台協會合作辦理「國際大屠殺紀念日」活動，蔡總統更連續3年親自出席表達支持，除了緬懷大屠殺的無辜罹難者外，最主要的目的是要提醒世人反省在人類歷史黑暗時刻所學到的教訓。外交部誠盼國人與政府一起攜手努力，摒除仇恨心態，積極展現對不同文化、宗教與族群的同理心，共同實現更美好、更有包容性的未來。