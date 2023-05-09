又一個國家隊 蔡英文：建立台灣資安國家隊

蔡英文總統今天出席台灣資安大會開幕典禮，她表示，政府積極推動「資安即國安」戰略，未來也會加速培育資安研發人才，強化資通安全防護力道。並期許與相關各界攜手合作，建立台灣資安國家隊，打造讓國際信賴的資安系統與產業鏈。

蔡總統致詞時，首先感謝美國前國土安全部長娜波利塔諾（Janet Napolitano）今天的演講相當有助益，及時提醒了資安的重要性，也希望未來有機會交流意見。

蔡總統表示，台灣資安大會設立9年來，已經成為亞太地區最具指標的資安盛事。她要再次強調，資安就是國安，她連續5年都來參加大會，就是代表政府對資安的重視。過去幾年，政府積極推動資安即國安戰略，並且進階到2.0。這當中有一些具體成果，像是完成資通安全管理法立法工作，成立資通安全署；今年2月，國家資通安全研究院也已經成立。未來，會加速培育資安研發人才，強化資通安全的防護力道。

蔡總統表示，政府會以國家級的資安團隊來確保數位國土的安全，還要深化國際合作，建構國內外的資安聯防體系。藉由這次大會，數位發展部也邀集台灣自主技術的資安業者，一起建立「台灣資安館」。大家從中可以看到，台灣產業對新興技術和國際趨勢的關注，以及對於防範威脅和攻擊的因應措施。

蔡總統強調，政府的目標是「資安好，台灣產業才會更好」。面對無所不在的資安挑戰，需要不斷強化應變能力和管理機制。政府會持續推動國產自主研發資安產品和服務，也會鼓勵投資資安新創。要協助各行各業提升資安防護韌性，台灣的產業才能更加蓬勃發展。

蔡總統認為，資訊安全需要結合所有人的力量，政府會與產業、民間專家及社群攜手合作，建立台灣的資安國家隊，打造讓國際信賴的資安系統及產業鏈。她也感謝與會先進對資安產業的投入和貢獻。大家都是政府重要的夥伴，一起努力，為台灣資安的發展創造更多成果，並祝福大會活動圓滿順利。隨後，蔡總統也參觀展場「台灣資安館」。