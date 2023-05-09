藍：林右昌介入大選內政部變第二競總 賴清德授意？

媒體爆料基隆傳出的對話截圖，顯示內政部長林右昌透過秘書廣邀民進黨基隆市議員、議長、立委、地方黨部主委共商如何應對「年底大選跟議會開議」。國民黨今舉行「『基隆慈禧』林右昌介入大選，賴清德交代！？」記者會，質疑民進黨該做的職責不做，林右昌還在基隆政壇垂簾聽政，難道是綠營在基隆的「慈禧太后」？

國民黨發言人林家興表示，「滿清末年有慈禧垂簾聽政，民國基隆有右昌下指導棋」。林右昌公然介入地方選舉，難道內政部變身民進黨的競選總部？綠色黨國不分。內政部該做的職責不做，卻有空去插手選舉，難怪台灣治安重案不斷、詐騙屢禁不絕；林右昌難道是基隆綠營政壇垂簾聽政的慈禧太后，忘記自己是中華民國的內政部長了嗎？他說綠營內部可能對此不滿，37人的私密群組才截圖流出。

台北市議員李彥秀質疑，內政部長的所轄範圍難道包括為總統大選輔選？現在台灣治安敗壞、到處開槍、詐騙猖獗，內政部長領著全台納稅人的薪水，卻心中所想都是為民進黨輔選，甚至還拿出「不然你是要怎樣？」的態度。被爆料後，民進黨主席賴清德和林右昌也不敢講一句話，這就是民進黨傲慢真面目。

國民黨基隆市黨部青年發言人林佩蓁認為，林右昌高升後似乎就忘了當初對基隆人的承諾，似乎成為黨意大於民意的政治人物，讓基隆人有「真心換絕情」的感覺。當初信誓旦旦主推基隆捷運，爭取基隆零分攤款，現在卻完全變了調；林在任時主推基隆升格直轄市，升任內政部長後也毫無進度，根本是「選前山盟海誓，選後歹勢借過」，基隆人對林右昌失望至極。

林家興質疑，林右昌「高升中央，忘記地方」，眼裡只有權力，利用國家職務、內閣部門來介入民進黨黨內選舉布局，這不是黨國不分，什麼才是黨國不分？林右昌一個人怎敢如此膽大包天，背後是否有人縱容？很多人想問，民進黨主席賴清德是不是就是林右昌背後的縱容者、包庇者、唆使者？

林家興抨擊，賴清德曾自稱要「用民主來對抗專制」，賴清德若要自清，就應該出面對林右昌這種公器私用、黨國一體、以行政資源介入選舉的做法表態。林右昌如此把內政部變成信賴台灣的「第二競總」，2024的總統與立委大選還會是公正選舉嗎？