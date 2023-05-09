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批硬推數位身分證損十億 藍：賴一人決策錯誤全民受害

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
副總統賴清德在當行政院院長時推動換發數位身分證，因資安爭議難以續行，現政府含遭廠商求償及採購設備等費用，逾10億元費用將由全民埋單。國民黨立法院黨團今批評，賴清德「一人決策、全民受害」，要求賴清德出面道歉並負責。記者程遠述／攝影
副總統賴清德在當行政院院長時推動換發數位身分證，因資安爭議難以續行，現政府含遭廠商求償及採購設備等費用，逾10億元費用將由全民埋單。國民黨立法院黨團今批評，賴清德「一人決策、全民受害」，要求賴清德出面道歉並負責。記者程遠述／攝影

副總統賴清擔任行政院院長時推動換發數位身分證，因資安爭議難以續行，現政府含遭廠商求償及採購設備等費用，逾10億元費用將由全民埋單。國民黨立法院黨團今批評，數位身分證政策在反對聲浪中硬推，法制規範、配套及程序都未完備，現無法執行又讓國庫遭重大損失，賴清德「一人決策、全民受害」，要求賴清德出面道歉並負責。

國民黨團今在立法院舉行記者會。國民黨立委林思銘表示，數位身分證案的始作俑者就是賴清德，賴清德2018年當行政院長時就宣布2021年政策要上路，且在當時立委、學者與民團反對下一路黑箱作業，政府根本是信用破產，賴清德貿然推動，應道歉負責。

國民黨立委洪孟楷也批評，政府現在說要在成立一個「個資獨立機關」來整合，根本是疊床架屋，解決不了問題、還要再新設一個機關來應付？洪孟楷指出，原本規劃數位身分證換發要再花50億元，民進黨是鐵了心要再花50億元，難道花200多億元成立的數位部，不能做資安保護機關。

國民黨立委賴士葆表示，數位身分證政策已成「爛尾樓」，賴清德好大喜功、華而不實，沒盤點台灣資安管理就倉促推出，「以為硬推就可以」。

賴士葆說，賴清德的執政大家都清楚，「不敢領教」，當時賴內閣要換發數位身分證，但卻沒推動立相關專法，他國有使用的包括德、日、愛沙尼亞都有專法，又如賴清德當台南市這麼久市長，現在黑金橫行，當事人還跟賴有關係。

國民黨立委李德維指出，錯誤決策使大家受害，賴清德身為主事者，是「將帥無能、累死三軍」，這件事也再次提醒全民，賴清德應為決策道歉，大家也可檢視，賴清德是不是稱職行政院長。

林思銘強調，包含沒立專法是誰命令、誰同意 限制性招標、對廠商賠償等中間是否有人謀不臧，這些決策錯誤，賴清德應講清楚，行政院長陳建仁及內政部長林右昌也須說明，且呼籲監察院調查此案。

國民黨立委游毓蘭也批評，民進黨施政出問題時都推給別人，例如停電是小動物造成、萊豬有人反對都是對岸認知作戰、太魯閣號案出人命是包商問題、外交部斷交都是大陸挖牆角跟部長沒關係，新竹市前市長林智堅沒剽竊想法等，這件案子她要求賴清德「不要耍賴、不要賴賬」。

賴清德 數位身分證 國民黨

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