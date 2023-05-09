巴西外交官墜樓案 外交部調查報告送檢調：不對外公開

我駐巴西聖保羅辦事處組長王之化墜樓，被家屬質疑背後原因不單純。外交部日前派出調查團至巴西查明真相，原規劃在做出調查報告後向社會大眾公開說明。不過，外交部今指出，家屬已向法院提告，全案進入司法調查程序，基於調查不公開原則，將不會對外公開報告內容。

我國駐巴西聖保羅辦事處組長王之化於3月10日在駐地住所，從16樓墜樓身亡。王組長遺孀俞惠敏日前不但撰寫公開信給吳釗燮，4月11日也首度露面，與北市議員應曉薇等人共同舉行記者會，控訴我國駐聖保羅辦事處處長馮光中職場霸凌。而遺孀俞惠敏的胞姊日前也在應曉薇，及前議員羅智強陪同下，前往台北地檢署按鈴申告我國駐聖保羅辦事處長馮光中涉嫌霸凌、誹謗，損害王之化名譽。

外交部則在4月23日派出調查團至巴西進行行政調查，調查團並在4月29日返抵國門。據了解，外交部行政調查報告已接近完成，原擬要對外公布調查結果，但外交部今日指出，由於王之化家屬已正式向法院提告，本案已經進入司法調查程序，基於調查不公開原則，外交部行政調查報告將直接提供檢調單位參考，不再另外對外說明。