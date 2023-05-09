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詐騙案管轄互推拉長偵辦時間 綠委建議AI自動分案

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民進黨立委郭國文（中）、立委鍾佳濱（右）今天表示，地檢署針對詐騙案管轄權模糊，呼籲高檢署應協助分案指派、統整專案。記者林縉明／攝影
民進黨立委郭國文（中）、立委鍾佳濱（右）今天表示，地檢署針對詐騙案管轄權模糊，呼籲高檢署應協助分案指派、統整專案。記者林縉明／攝影

詐騙手法層出不窮，高檢署日前成立「查緝詐欺與資通犯罪督導中心」，不過，民進黨立委郭國文、鍾佳濱今日質疑，督導中心遺漏協調地檢署管轄權模糊功能，未將司法資源發揮最大效益，應協助分案指派、統整專案，必要時檢察官體系也能引進AI技術，電腦依法定邏輯自動分案、生成式AI，協助訴訟文書業務。

郭國文指出，刑案管轄分類眾多，包括犯罪發生地、犯罪結果地、犯嫌居所地、被害人居所地等；此外，詐欺案件又有網路、匯款、面交等型態，導致一個案件到底要由哪一個地檢署受理，管轄權模糊不清。

郭國文舉例，有民眾陳情個案，原本以犯罪地點移交給新竹地檢署，新竹地檢署以犯嫌住所位置，推給台北地檢署；台北地檢署卻又以犯嫌目前居所不在管轄範圍內，將案件重新送回新竹地檢署，一來一往耽誤許多時間。

鍾佳濱也提到，目前各地檢察署已被「車手」、「人頭帳戶」等詐欺相關案件給淹沒，4月時甚至有地檢署在累積3000多件案件後，一次性「洩洪」到檢察官身上。他以新北地檢署為例，2021年新增案件數為26.8萬件，2022年暴增為31.5萬件，但法定員額才從472人增加為490人，顯然不成比例。

鍾佳濱主張，法務部應向行政院爭取檢察官助理等編制外人力，協助消化堆積如山的幫助詐欺案；另一方面，他贊同高檢署透過新成立的督導中心，當地方檢察署難以劃分權責範圍時，應協助分案指派、統整專案，以集中偵辦、有效起訴詐騙集團。

郭國文認為，查緝詐欺與資通犯罪督導中心就是要加速詐騙案件的司法效率，且建立跟警調溝通平台，應在管轄權不清時提供協助，避免司法程序遭拖延；同時進行資源分配，高檢署可協調由人力較充足的地檢署來受理。

高檢署檢察官吳慧蘭表示，不排除案件起訴時，會發生管轄權矛盾；目前督導中心跟調查局和刑事警察局有順暢的溝通管道，若在移送案件時，遇到管轄權不清的狀況，高檢署會提供協助，並強化跨單位溝通。

詐欺 郭國文 檢察官

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