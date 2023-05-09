綠議員問不排斥參訪對岸？ 侯友宜：我樂意做這件事

新北市議會今總質詢，民進黨議員輪番問新北市長侯友宜國家認同及和平相關議題，議員許昭興連問「什麼是和平？」、「該如何用新北市長層面，促進台海穩定、促進新北市人民的和平？」「未來是否不排斥參訪對岸？」侯友宜回，目前沒有訪中計畫，「如果有機會讓兩岸降溫，讓兩岸多交流，我樂意做這件事。」

許昭興質詢時表示，和平不是一個口號，和平要如何取得、怎麼來、如何從地方層面，去促進台海穩定？許更舉例，2016年有8位泛藍的市長受到北京市人民政府台灣事務辦公室的邀請訪問中國，當時時任新北市長朱立倫沒有去，「如果是你，你會去嗎？」

侯友宜先答，和平就是多溝通、多往來，務實的和平就是彼此善意對待下互相理解，一起往前走，至於會不會去，「我到現在沒有接到訊息，一切按照兩岸人民條例。」許昭興立刻回，「市長我沒有說他們不守法，不要這麼有戒心好嗎？」

許昭興進一步問，侯友宜以新北市長的身分，要如何促進新北市人民的和平？像南部有些縣市為了促進農產品有去對岸參訪，相信他們也都是合法的，而侯要怎麼具體讓新北市的和平可以達成？要怎麼溝通？打電話？視訊？還是辦雙城論壇？

侯友宜則重複地說，他目前沒有計畫出去大陸，「未來如果大陸來台灣參訪，我也樂於接待。若有機會多接觸多了解，善意對待，都是好事。」