教鄭南榕扯侯友宜.. 游淑慧：扁貪汙致中洗錢列補充教材

國民黨高雄市議員邱于軒昨天在議會質詢提到，有老師在課堂上教鄭南榕事件時，跟國一學生說抓他的人是侯友宜，她問20幾個校長都覺得「不恰當」。國民黨北市議員游淑慧今天也在臉書表示，有老師這樣的教法，綠營高雄市民代卻紛紛叫好，那以後她也能去公布，當年龍潭購地案經手的公務員名字？

游淑慧說，依高雄市議員黃捷的標準，以後上課教到台灣民主化進程時，記得介紹第一位民進黨籍總統陳水扁的貪汙案，也記得說「他兒子就是我們高雄市議員，就是那個剛因洗錢案被關的」。

游淑慧今天在臉書表示，這樣的老師、這樣的教學對孩子來說真的適當嗎？請問老師是完整的論述，還是指控貼標式的教學？

游淑慧也說，這名老師在課堂教鄭南榕事件的教法，綠營高雄市民代紛紛叫好，說這是上課補充教材，議員黃捷還說，本來就是歷史事實，有什麼好不能講？

游認為，侯市長當年只是一名執法的公務員，如果今天要被片面式的指控點名，那對所有執法的員警來說，以後都要戒慎恐懼，選擇執法。那以後她也能去公布，當年龍潭購地案經手的公務員名字？

游淑慧說，「記得哦，請當作台灣民主化的補充教材，事實為什麼不能講，阿扁貪汙、致中洗錢，權貴貪腐之最」。