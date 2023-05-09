質疑信賴台灣變「姓賴台灣」 藍要賴清德說清楚擋疫苗始末

國民黨今舉行「缺疫苗、護高端、擋BNT 民進黨假裝失憶？還是害怕想起？」記者會，針對鴻海創辦人郭台銘7日說蔡英文請她的代表告知「BNT不能買！因為我們已經有自己的疫苗了。」總統府當日深夜緊急解釋說他們沒有擋。國民黨表示，郭台銘說「真相只有一個」，請副總統的賴清德回答，當時是否縱容這樣罔顧人命的行為。

針對總統府與民進黨一再辯稱沒有擋BNT，國民黨發言人楊智伃細數執政黨的刁難。前年5月鴻海想進口BNT疫苗，時任衛福部長陳時中說，沒人來申請；民進黨立委王定宇也說，上海復星代理的BNT是香港人不打快過期的瑕疵品；民進黨立委蔡培慧更指，BNT是中國大陸代工復必泰疫苗；民進黨立委范雲說，BNT跟代理商買出問題誰負責？而永齡基金會遞件採購BNT時，CDC諮詢委員李秉穎說，這批疫苗過期；陳時中更說：永齡沒有提供原廠授權書。

台北市議員李彥秀表示，近1萬8千民眾因染疫過世，代表1萬8千個家庭的痛苦，可是民進黨與蔡英文根本沒有把台灣人民的健康與生命放在眼裡，只有個人以及政黨的利益，疫苗採購速度緩慢，又被質疑用國際到現在 都不承認的「免疫橋接」認證特定廠商，「民進黨政府阻擋的不僅僅是疫苗，更是人民的健康以及生命。」

有關去年兒童疫苗爭議，李彥秀表示，美國當時只批准最適合給5到11歲小孩施打的疫苗是BNT，蔡政府卻要小孩打莫德納，直到施打意願調查不足五成，才說要引進BNT兒童疫苗。去年底，郭台銘曾公開表示，當初政府是要求民眾讓6-11歲小孩打半劑莫德納，最後因為民怨和家長不放心，才又趕忙的進BNT兒童劑型，照民進黨的邏輯講法，難道台灣的家長們許多也是BNT的超級業務代表嗎？

「姓賴的台灣？有價格881但效果二百五的疫苗？」桃園市議員凌濤表示，高端疫苗單劑量採購數量為200萬劑，每劑價格含稅為881元，結果日本政府不承接受高端疫苗，英國也不承認，令人感到可笑。相較於美國FDA在審核EUA時採全程線上直播，台灣竟連開會都偷偷摸摸。他要求身為副總統的賴清德主席應該像社會大眾說清楚。

楊智伃最後三問賴清德：你是否知情蔡英文派代表去關說擋疫苗？你是否默許、允許指揮中心濫用行政資源拖延bnt的進口？你要不要作為副總統、現在民進黨主席向民眾道歉，讓信賴台灣變成欺騙台灣變成只有你的姓賴台灣？