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數位身分證喊卡「全民埋單10億？」陳建仁回應了

時力：數位身分證10億全民埋單 錯誤政策與貪污無異

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
內政部推行數位身分證政策喊卡至今。記者曾原信／攝影
內政部推行數位身分證政策喊卡至今。記者曾原信／攝影

數位身分證政策喊卡，中央印製廠與廠商賠償金額兜不攏，時代力量發言人余佳蒨今天說，政府當初不顧資安疑慮，強推數位身分證卻不立專法保護個資，浪費大把鈔票後要人民買單善後，重大錯誤的政策與貪污無異。

時代力量今天發布新聞稿表示，內政部近年力推換發數位身分證（eID），因為資安爭議持續卡關，廠商向政府求償，本周協商若持續破局，總計超過10億元將由全民埋單。

余佳蒨指出，近來資安事件層出不窮，不只民間企業消費者個資遭外洩，政府機關更是不遑多讓，除了健保署爆出官員盜賣民眾個資，內政部 2357萬筆全國戶政資料更直接遭到國外論壇兜售，顯見政府資安能力毫無公信力，數位身分證的個資防護當然無法取得社會信任。

余佳蒨強調，監察院在2021年的調查報告明確指出，內政部推動換發數位身分證，付出互信基礎不足等重大社會成本，內政部身為主管機關，難辭其咎，應該徹底檢討相關法制、社會參與機制，時代力量更多次提醒，強行換發數位身分證會讓全民資安暴露在高風險中。

余佳蒨呼籲，政府應該比照德國、日本等國際經驗，為數位身分證設立專法，同時建立個資保護的獨立監督機制，並且做好社會溝通，重新取得國人對於政府資安的信任，消除人民疑慮後再推動政策。

余佳蒨表示，社會各界並非全面反對數位身分證，而是對其資安疑慮存在高度不信任，請民進黨政府不要一意孤行，先立專法保護資安，做好社會溝通，不要重蹈覆轍。

數位身分證 資安 時代力量

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