影／郭台銘台語掉漆？ 陳其邁：他講台語有誠意啦

鴻海集團創辦人郭台銘7日晚在高雄舉辦首場造勢晚會，吸引2萬人到場力挺，「台灣阿銘」全程用台語致詞，但被評郭的台語「落漆到都聽不懂語意」。高雄市長陳其邁今在勞工局受訪時表示，他感覺攏好，語言是溝通的工具，「他講台語有誠意啦！」

郭台銘昨在雲林受訪提到自認高雄造勢沒有成功的就是「台語沒有講得很好」，五點起床改稿，但台語稿加上有政治意涵的文字，要轉成台語的庶民語言，練得不熟練、講得不好。有人建議他下次講國語就好，但他表示「下次會國語、台語摻著講」。

媒體今早詢問陳其邁覺得郭台鐵台語說得如何？有沒有什麼建議？陳其邁先是笑了笑，然後以台語回答：哇感覺攏好啦！

陳其邁說，語言就是溝通的工具，台灣其實不太會在意講的是國語、台語、英語、客家話或原住民語。「他講台語，有誠意啦！」各項語言都OK。離開前他不忘秀一下原住民布農、排灣等族的問候語，順便展現一下自己的「誠意」。