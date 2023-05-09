中天撤照基礎不存在 藍委：中華民國為法治國家 應回復原狀

國家通訊傳播委員會（NCC）以中天新聞台屢遭裁罰為由，不予換照，中天新聞台對此提出訴訟，台北高等行政法院將於明（10）日宣判。國民黨立委李貴敏今（9）日表示，她希望中華民國作為法治國家，應該依法行政，侵害人民的事項應立即停止，回復原狀。

李貴敏今被問到是否認為NCC屢訴屢敗，中天撤照基礎不在，是否應該恢復執照？李貴敏說，她在委員會有質詢過NCC主委陳耀祥，既然當時撤照的理由不存在，就應該把對人民權利侵害的事情回復，但陳耀祥直接拒絕，希望中華民國作為法治國家，應該依法行政，所有侵害人民的事項應立即停止，回復原狀。

關於鏡電視案有6成民眾認為政治力介入，李貴敏表示，國民黨團曾要求陳耀祥迴避鏡電視審照案，如果真的沒有政治力介入，迴避正好可以展現審查能夠依法。很遺憾的是，即便是全民對陳耀祥的立場有質疑的情況，甚至被依瀆職罪起訴，還是堅持要主持會議，加深民眾對鏡電視案有政治力介入的懷疑。