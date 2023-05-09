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挨批打詐綱領淪口號 陳建仁：盼多鼓勵少批評

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
行政院長陳建仁（中）今上午前往郵局慰勉辦理全民共享普發現金臨櫃領現業務。圖／行政院提供
行政院長陳建仁（中）今上午前往郵局慰勉辦理全民共享普發現金臨櫃領現業務。圖／行政院提供

行政院投入13億推動打詐行動綱領1.5版，遭基層檢察官怨案件量暴增，「打詐1.5絕對是國家級的世紀詐騙案」；民眾黨今也批評打詐綱領淪為口號。行政院長陳建仁今天表示，政府會提供足夠人力和資源，繼續落實打詐工作，希望全民一起合作。

陳建仁今上午前往郵局慰勉辦理全民共享普發現金臨櫃領現業務。他在受訪時表示，最近打詐工作在政院已成立打詐專責辦公室推動各項工作，謝謝基層檢察官全力以赴、工作相當辛苦，我們會提供足夠人力和資源，繼續落實打詐工作，讓人民有感。

陳建仁表示，詐騙確實是台灣人民受到最常見的的迫害，政府應該把這件工作做好，他們有決心，透過打詐專責辦公室做到盡善盡美，希望全民一起合作，多一點鼓勵，少一點不必要的批評。

陳建仁 詐騙

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