數位身分證喊卡 陳建仁：爭議處理中 沒有全民埋單10億

行政院先前推動換發數位身分證，因資安爭議難以續推，若與廠商求償協調破局，逾10億元費用恐由全民埋單。行政院長陳建仁今天表示，憲法法庭規定行政院要成立個資保護的專責機關，會與各部會研議更好的方案，讓個資保護、數位身分證的實施有更周延的考量。

陳建仁今上午前往郵局慰勉辦理全民共享普發現金臨櫃領現業務。對於在野質疑，數位身分證先前未評估資安問題就推動，有人應該要負責。

陳建仁受訪表示，數位身分證的設立是為因應國家數位化的需求，由於境外資訊攻擊日益激烈，國人對個資保護相當重視，此案經學者專家、立委及相關民間團體，對個資安全提出討論，並在2021年1月已暫緩實施。

陳建仁說，政府會利用這段時間蒐集各方面意見，特別是憲法法庭規定要成立個資保護的專責機關，並與各部會研議更好的方案，讓個資保護、數位身分證的實施有更周延的考量。至於關於央行及相關委外單位間的法律爭議，都由行政院工程會加以處理，並未發生10億元全民埋單的問題。