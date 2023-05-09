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海地大使訪高雄 陳其邁感謝友邦多次為台灣發聲

中央社／ 高雄9日電

台灣友邦海地共和國駐台大使潘恩昨天拜會高雄市長陳其邁，針對文化、觀光等議題交換意見；陳其邁感謝海地長年支持台灣參與國際組織、多次為台灣發聲，並對海地近期天災等情況表示慰問。

高雄市政府行政暨國際處今天發布新聞稿表示，海地大使潘恩（Roudy Stanley Penn）昨天拜會陳其邁，雙方相談熱絡，在文化、觀光、教育、醫療、農業、智慧城市及產業轉型等議題交換意見。

陳其邁致詞時表示，今年適逢海地革命英雄，也是海地國父杜桑．盧維杜爾（Toussaint Louverture）逝世220週年，海地也是第一個廢除奴隸制度獨立建國的國家，對於海地人民追求民主、自由、人權的奮鬥歷程表示敬意。

陳其邁也藉此機會感謝海地長年支持台灣參與國際組織、多次為台灣發聲，並向海地近期天災及疫情等情況表示慰問。

陳其邁並提及，高雄是台灣六都中與海地在氣候地理上最相似的城市，高雄曾經歷漁業、農業、工業及產業轉型，並向潘恩介紹高雄如何使用智慧農業提升生產管理效率，高雄的發展經驗將能為海地提供合適的解決方案。

潘恩介紹海地擁有長久歷史及豐富自然風貌，相信雙方在文化觀光領域能發展互惠合作，引領彼此人民互訪旅遊，而交換生與教師進修訓練，也是相當合適推動合作的領域。

潘恩並認為，除了國家與國家間的交流，現在也是推展城市間合作的時候，海地第2大城海地角有意與高雄展開交流，海地角於歷史及城市特色等多面向與高雄相仿，期待建立更多合作機會。

陳其邁強調，海地是台灣重要友邦，很樂意與海地展開城市交流，高雄在地大學也有不少來自海地的學生，非常適合作為未來合作的出發點，與海地分享提升教育、智慧農業、國際醫療等領域的經驗。

海地 陳其邁

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