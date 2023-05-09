【即時短評】侯友宜球來就打 兩岸論述已成形

新北市長侯友宜的國民黨總統初選期末考在議會登場，由民進黨團出題，猛攻兩岸政策，侯一改過去模稜兩可態度，以「反對台獨」、「反對一國兩制」直球對決，兩岸論述儼然成形，大出綠營意料之外。對比先前被問到國際議題，侯只能「你說你說」無法答題，這次記取教訓有備而來，民進黨若久攻不下，壓力將轉移到民進黨總統參選人賴清德身上。

民進黨團英系、正國會、湧言會議員昨輪番上陣，將兩岸、能源、軍購、外交等能想到的國政議題全搬上檯面，想考倒侯友宜，過程如同預期中激烈，讓侯友宜數次動怒，砲火最猛烈的新潮流議員明天登場，攻防盛況可期。

侯友宜昨日清楚確立兩岸論述大方向，就是以中華民國為基底，與對岸維持友善關係，以和平為目標，否定台獨、不一國兩制，嘗試爭取台灣選民最大公約數。

侯友宜以往面對國政題目，常實問虛答，曾遭綠營批「草包」。如今民進黨議員想趁勢追擊，猛攻相關議題，特別是針對侯一向未明白闡述的兩岸論述。然而侯友宜昨答詢時一反常態，清楚表達「反對台獨」、「反對一國兩制」立場，遇民進黨議員刻意引導他走向和蔡英文總統論述相同的「中華民國台灣」時，侯馬上警覺以「中華民國」回應，兩岸論述雛形漸明朗，同時又把中華民國和台灣以「國家和厝」連結，呈現「杯子理論」中的一體兩面。

在「侯侯做代誌」已成侯友宜代名詞後，外界普遍認為侯友宜對敏感議題多會含糊帶過，但他在關鍵的國家認同議題上，清楚表述自己想法，既有別於國民黨深藍支持的一國兩制，也和民進黨深綠的台獨明顯區隔，意在爭取淺藍淺綠和中間選民認同，這是一招險棋，操作得宜可獲多數關鍵選民支持，但一不小心就可能成箭靶，同時遭藍綠集火，卻也間接和對手郭台銘有所區隔。

國民黨初選將近，侯友宜逐漸站穩腳步，球來就打，不再頻頻擦棒；綠營想趁機替黨中央「教訓」侯友宜，卻忽略全國都聚焦侯和綠營議場攻防，攻不下反助長侯陣營士氣。民進黨團在接下來四天質詢須重新思考戰略，否則侯友宜過關後，壓力將轉到民進黨這邊。