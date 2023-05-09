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入監倒數計時 陳致中擔心37年前陳水扁入獄時的歷史重演

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市議員陳致中即將在後天入監服刑，內心百感交集。圖／本報資料照
高雄市議員陳致中即將在後天入監服刑，內心百感交集。圖／本報資料照

高雄市議員陳致中即將在後天入獄服刑，這幾天心情複雜。陳致中今早談及對家人有無比虧欠，另憶及37年前父親陳水扁也曾入獄，即使爸爸出獄返家，全家人外出用餐還是會少算一人，希望這段歷史不會重演。

民進黨籍高雄市議員陳致中涉嫌幫前總統夫人、母親吳淑珍洗錢，因判刑1年定讞喪失議員資格，預計11日下午至高雄地檢署報到，將發往高雄燕巢監獄服刑，滿2個月能申請至外役監服刑。

即將在母親節前夕發監執行，陳致中坦言他最放心不下的人是吳淑珍，昨天也在臉書分享合歡北峰的登山照，勉勵自己「登山難免遇到壞天氣」、「勇者無懼、雨過天青」。

陳致中今早發文說，1986年爸爸（陳水扁）因蓬萊島案關8個月，可能爸爸太常不在家，讀小學的姐姐跟他隔了一陣才察覺，爸爸被抓去黑牢了。爸爸回家後大家要出去吃飯，算人數竟少算爸爸一個！「作為政治人物，總是對家人無比虧欠！致中踏上政治不歸路，感受更深，時隔37年歷史重演，希望小朋友不會少算一個人」。

陳致中 陳水扁

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