選罷法修法限制參政權惹議 立法院今午協商

立法院內政委員會上月初審通過反黑金槍毒條款的「公職人員選罷法」部分條文修正草案，明定曾犯內亂、外患、貪汙、賄選、國安三法、反滲透法及黑金槍毒之罪者，經有罪判決確定，終身不得登記為候選人。遭質疑有違比例原則，恐有違憲疑義，內政委員會召委陳玉珍今午將召集首次朝野協商。

對於有罪判決確定，受緩刑宣告者，是否終身不得參選公職人員，朝野立委與行政機關無共識，條文保留送交協商。

高雄市議員陳致中因洗錢罪將入獄，陳父前總統陳水扁不滿未來「選罷法」修法後，曾犯「洗錢防制法」終身不得參選，不僅無視更生保護，還違反比例原則。上周大動作北上陳情，昨天更到場獨派色彩濃厚團體舉行的研討會旁聽，與記者一起坐在觀眾席，不時做筆記。多位出席的學者也批評該修法違憲，應撤回提案。

內政委員會今中午針對先前保留條文將召集協商。民進黨立法院黨團總召柯建銘說，按程序進行，如果協商無法達成共識，就會交由立法院長游錫堃召集協商。國民黨團總召曾銘宗也說，先尊重委員會協商結論，黨團不預設立場。

內政委員會民進黨籍召委莊瑞雄昨天表示，選罷法修法，各黨都有意見、沒有定論，主要的爭點很多，包括無罪推定原則、以「消極資格」剝奪參政權是否符合比例原則等，在實務上也可能遇到「犯重罪的可以選，輕罪的不能選」的狀況。

國民黨立委李德維說，委員會討論過程中，朝野立委和行政部門都有不同意見，憂心修法太過度，連緩刑都納入不得參選，這已不是矯枉過正，而是違反法律界線，民進黨內自己也認為有些問題，相關疑義都有待今天中午協商時再度討論。他認為，黑金槍毒確有必要限制，但到褫奪公權終身的程度，已超過立法界線，值得深思。