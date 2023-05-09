綠質疑永恆之丘未改善即啟用 市府：已取得使用執照

新竹市「永恆之丘」納骨塔部分區域下雨就積水，卻仍開放民眾登記申請，民進黨市議會黨團總召陳建名認為，尚未改善完畢強行啟用不是很奇怪嗎？市府表示，大坪頂骨灰櫃位僅剩華嚴堂地下室有空位，永恆之丘已合法取得使用執照，沒有不開放的理由。

陳建名說，在工程驗收期間發現還有改善空間，市長高虹安扛起責任解決不是天經地義的事嗎？他不解高虹安為何大動作舉行記者會，一方面批評積水，另方面又公告永恆之丘將在五月十五日正式啟用，甚至開放民眾網路登記。

陳建名說，如果工程單位還在改善問題，市府卻強行啟用，執意開放民眾申請，這不是很奇怪嗎？呼籲高虹安不要遇到與前市府有關的政策或建設，就「好康ㄟ夾去配，不合味的就嫌臭臊。」還是她又要轉移自己因詐領助理費涉貪而被檢調大動作約談的焦點？

新竹市民政處表示，永恆之丘大量雨水灌入造成嚴重積水問題，主要確定的設計圖說並未充分考量新竹風雨特性；目前大坪頂骨灰櫃位僅剩華嚴堂地下室有空位，祖先牌位已無位置，永恆之丘已合法取得使用執照，工程驗收預計近期完成，民眾二月時已進行第一波抽籤，為確保民眾權益及考量時間成本，沒有不開放的理由。