聽新聞
test
0:00 / 0:00

綠質疑永恆之丘未改善即啟用 市府：已取得使用執照

聯合報／ 記者王駿杰／新竹報導

新竹市「永恆之丘」納骨塔部分區域下雨就積水，卻仍開放民眾登記申請，民進黨市議會黨團總召陳建名認為，尚未改善完畢強行啟用不是很奇怪嗎？市府表示，大坪頂骨灰櫃位僅剩華嚴堂地下室有空位，永恆之丘已合法取得使用執照，沒有不開放的理由。

陳建名說，在工程驗收期間發現還有改善空間，市長高虹安扛起責任解決不是天經地義的事嗎？他不解高虹安為何大動作舉行記者會，一方面批評積水，另方面又公告永恆之丘將在五月十五日正式啟用，甚至開放民眾網路登記。

陳建名說，如果工程單位還在改善問題，市府卻強行啟用，執意開放民眾申請，這不是很奇怪嗎？呼籲高虹安不要遇到與前市府有關的政策或建設，就「好康ㄟ夾去配，不合味的就嫌臭臊。」還是她又要轉移自己因詐領助理費涉貪而被檢調大動作約談的焦點？

新竹市民政處表示，永恆之丘大量雨水灌入造成嚴重積水問題，主要確定的設計圖說並未充分考量新竹風雨特性；目前大坪頂骨灰櫃位僅剩華嚴堂地下室有空位，祖先牌位已無位置，永恆之丘已合法取得使用執照，工程驗收預計近期完成，民眾二月時已進行第一波抽籤，為確保民眾權益及考量時間成本，沒有不開放的理由。

高虹安 新竹

延伸閱讀

高虹安指永恆之丘納骨塔積水 議員籲扛責解決問題

竹市最美納骨塔遇風雨積水 綠議員：強行啟用很奇怪

砸5億設計未考慮地域特性 竹市最美納骨塔遇風雨造成積水

雲林褒忠鄉長涉詐公款15萬元 檢方今貪汙起訴

相關新聞

高虹安再打前朝…永恆之丘 遇雨積水

新竹市「永恆之丘」納骨塔去年底完工，已開放民眾抽籤選位，但上月一場大雨，卻造成許多區域積水；新竹市長高虹安昨天舉行記者會...

綠質疑永恆之丘未改善即啟用 市府：已取得使用執照

新竹市「永恆之丘」納骨塔部分區域下雨就積水，卻仍開放民眾登記申請，民進黨市議會黨團總召陳建名認為，尚未改善完畢強行啟用不...

新聞眼／新竹神話 虛有其表的展演

「永恆之丘」獲獎無數，前新竹市長林智堅與納骨塔的合照更登上時尚雜誌，強調設計美學展現生命的永恆循環，結果一場雨，讓不合宜...

選罷法修正 立院今協商

民進黨高雄市議員陳致中犯洗錢罪遭判刑定讞，若依行政院版公職人員選舉罷免法修正草案，恐終身喪失參政權，其父前總統陳水扁近期...

拜會游錫堃 北美台商總會訪問團盛讚台美關係

立法院長游錫堃今天歡迎「北美洲台灣商會聯合總會回國訪問團」到訪立法院；訪問團以最近在美見聞，盛讚「台美關係明顯轉變」，並...

緊盯台海局勢 英國在台辦事處擴編 政治部門增員最多

台海情勢日漸受到國際矚目，英國外相柯維立（James Cleverly）日前也在演說中表示，將強化對中相關政策。據了解，英國在台辦事處亦做出相應擴編，預計於年底前完成第一波增員計畫，駐館人員將從原來約30人增至50人左右，以強化雙邊交流關係。大幅擴編後，英國在台辦事處規模將僅次於美國。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦