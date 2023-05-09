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新聞眼／新竹神話 虛有其表的展演

聯合報／ 本報記者王駿杰
新竹市長高虹安指出，上月中一場大雨，讓市府發現永恆之丘半開放式的建物設計卻未充分考量新竹地區風雨情形，導致雨水落入造成嚴重的積水問題。圖／新竹市政府提供
新竹市長高虹安指出，上月中一場大雨，讓市府發現永恆之丘半開放式的建物設計卻未充分考量新竹地區風雨情形，導致雨水落入造成嚴重的積水問題。圖／新竹市政府提供

「永恆之丘」獲獎無數，前新竹市長林智堅與納骨塔的合照更登上時尚雜誌，強調設計美學展現生命的永恆循環，結果一場雨，讓不合宜的設計被打出原形，隨著各項公共工程體檢出爐，「小英男孩」創造的新竹神話一一泡水，虛有其表的標籤也將深烙人心。

林智堅擔任新竹市長期間幾乎不應酬、不跑紅白帖，找來大牌設計師加入市政建設規畫，「設計力導入公共建設」是他常掛嘴邊的市政口號，林智堅將自己包裝成一個全新的政治品牌，中央對新竹市的支持也展露無遺，大筆大筆的經費挹注，讓他逐步被捧為綠營明日之星。

去年縣市長大選，林智堅因論文抄襲，半個月內接連丟失兩個碩士學位，而新竹市立棒球場的缺失，更讓五星市長人設崩毀。林智堅退出選舉後幾乎「神隱」，新市長高虹安則積極開挖「新竹大秘寶」，挖出斥資十一點九億元的棒球場埋著廢電線和磚頭、存在排水土壤不及格等問題，之後又發現花費九千八百萬元的南寮運動公園草皮生長不佳、滿地碎石、足球場規格不符賽場要求。

另外，高虹安也發現去年完工、總經費一點二九億元的十七公里環境再生工程，存在青草湖淤泥堆置不妥善、未設擋土設施造成停車場淤積等狀況，甚至挖出廢礦石；連舉辦數次國際風箏節的場地，也有紅火蟻、廢磚瓦，讓市民見識到林智堅任內主導美麗外表的公共工程只是「金玉其外」，林智堅的新竹經驗、新竹政績完全禁不起檢驗。

林智堅 高虹安 論文抄襲 風箏節 紅火蟻 新竹市立棒球場

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