新聞眼／新竹神話 虛有其表的展演

「永恆之丘」獲獎無數，前新竹市長林智堅與納骨塔的合照更登上時尚雜誌，強調設計美學展現生命的永恆循環，結果一場雨，讓不合宜的設計被打出原形，隨著各項公共工程體檢出爐，「小英男孩」創造的新竹神話一一泡水，虛有其表的標籤也將深烙人心。

林智堅擔任新竹市長期間幾乎不應酬、不跑紅白帖，找來大牌設計師加入市政建設規畫，「設計力導入公共建設」是他常掛嘴邊的市政口號，林智堅將自己包裝成一個全新的政治品牌，中央對新竹市的支持也展露無遺，大筆大筆的經費挹注，讓他逐步被捧為綠營明日之星。

去年縣市長大選，林智堅因論文抄襲，半個月內接連丟失兩個碩士學位，而新竹市立棒球場的缺失，更讓五星市長人設崩毀。林智堅退出選舉後幾乎「神隱」，新市長高虹安則積極開挖「新竹大秘寶」，挖出斥資十一點九億元的棒球場埋著廢電線和磚頭、存在排水土壤不及格等問題，之後又發現花費九千八百萬元的南寮運動公園草皮生長不佳、滿地碎石、足球場規格不符賽場要求。

另外，高虹安也發現去年完工、總經費一點二九億元的十七公里環境再生工程，存在青草湖淤泥堆置不妥善、未設擋土設施造成停車場淤積等狀況，甚至挖出廢礦石；連舉辦數次國際風箏節的場地，也有紅火蟻、廢磚瓦，讓市民見識到林智堅任內主導美麗外表的公共工程只是「金玉其外」，林智堅的新竹經驗、新竹政績完全禁不起檢驗。