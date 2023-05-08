是否有獨立參選的可能性？ 郭台銘：沒有、沒有
聯電榮譽副董事長宣明智今天邀請國民黨立委與鴻海創辦人郭台銘餐敘。郭台銘會後受訪被問到是否有獨立參選的可能性，郭台銘明確回答：「沒有、沒有。」
不少立委公開表態挺新北市長侯友宜，郭台銘被問到近期風向有逆轉嗎？郭台銘表示，國民黨團結勝選還是最重要的，「侯市長，幾乎是，應該講我們很清楚，國民黨沒有任何分裂的本錢，沒有任何不團結的資格」。
郭台銘表示，團結都不一定勝選，最想贏的就是黨主席朱立倫，這個時候我們一定要團結在黨中央的領導之下，每個人扮好自己的角色，盡全力地衝，讓國民黨贏得勝選、立法院過半，為中華民國奠定不要戰爭要和平、不要惡鬥要經濟，這是大家共同的目標。
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