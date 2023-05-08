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出席八田與一追思會 賴清德大談台日關係深化團結

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
副總統賴清德下午出席八田與一追思會，不回應柯文哲登記選總統情事。記者謝進盛／攝影
副總統賴清德下午出席八田與一追思會，不回應柯文哲登記選總統情事。記者謝進盛／攝影

副總統賴清德今天下午前往烏山頭水庫出席「烏山頭水庫之父」八田與一逝世81周年追思會，推崇八田技師當年建造烏山頭水庫過程偉大建設，會後對於媒體追問民眾黨主席柯文哲今登記參選總統，賴微笑未回應。

賴清德由台南市長黃偉哲、立委郭國文、賴惠員、林宜瑾等人陪同，下午近2點到烏山頭水庫八田與一塑像前出席追思會，致詞時特別提及烏山頭水庫當初興建歷經10年完成，之後通過八七水災、九二一地震考驗，烏山頭水庫一開始是為農業用途，現在不只是工業，更是工商發展用途，在氣候變遷更顯它的可貴。

賴清德向與會日人說，連台積電在新市（南科）科學園區的水，也用到烏山頭水庫的水，台南市民對於八田與一的尊敬是來自內心，從未改變過，烏山頭水庫已成台日感情共同平台，在這個平台，台日已發展如家人般的感情，在地震、疫情時，彼此捐疫苗、防疫物質，充分展現「患難見真情」情懷，非常珍貴。

賴意有所指說，這不僅在經濟合作、人民交流，更對極權主義擴張，台日彼此合作守護區域和平穩定。已故日本首相安倍晉三就說，「台灣有事，就是日本有事」，其實不少台灣人也認為，「日本有事，也是台灣有事」。

賴清德說，和平要靠力量，力量要靠團結才會大；就像烏山頭水庫要跨世代、跨國界，大家共同合作，區域自然可以和平穩定。

賴對於多位與會台日來賓唱名展現親和力，更提及出席八田與一的孫子八田修一當年來參加追思會還很年輕，現已從職場退休。賴更以「我們都是一家人」，希望與會來賓每一年都來。

副總統賴清德下午出席八田與一追思會，不回應柯文哲登記選總統情事。記者謝進盛／攝影
副總統賴清德下午出席八田與一追思會，不回應柯文哲登記選總統情事。記者謝進盛／攝影

烏山頭水庫 八田與一 賴清德

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