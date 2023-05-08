監委巡察新北市 提醒侯友宜應以市政、市民福祉為優先

監察院今天表示，監察委員王麗珍、趙永清5日赴新北市巡察，關切三鶯文創整合計畫、捷運三鶯線及三鶯大橋改建工程進度、鶯歌產業風貌創新計畫執行情形。趙永清表示，提醒新北市長侯友宜動態為社會矚目焦點，更應秉持以市政、市民福祉為優先原則，使各項為民服務工作不受影響。

監察院說，當天上午監委前往新北市鶯歌區公所收受人民陳情案件，隨後聽取簡報，市府相關機關表示，三鶯文創產整合計畫塑造陶藝山水4藝徑、興建新北市美術館並整合當地藝術資源，將鶯歌打造為藝術城；輔以鶯歌產業風貌創新計畫，導入AI（人工智慧）系統，協助傳統產業進行商品創新及開發，未來可帶動地方藝文、觀光產業發展，其經濟效益不容小覷。委員對計畫內容及執行成效表示肯定，並期待未來新北市美術館正式開館後之成果展現。

趙永清表示，捷運三鶯線、萬大線工程進度長期呈現落後狀態，勉勵市府團隊持續努力，以帶給民眾更便利的交通服務。另關心泰山板橋輕軌規劃案、十四張站暨南機廠土地開發案、中正橋改建工程執行進度、瓦磘溝整治工程情形等議題，與市府團隊進行意見交流，他並提醒，侯友宜動態為社會矚目焦點，更應秉持以市政、市民福祉為優先原則，使各項為民服務工作不受影響。

王麗珍表示，有關五股觀音坑溪橋工程屢傳工安意外，建議市府應積極監督並研謀制度面、執行面之改善措施，為勞工安全把關。另就近期新北市立殯儀館員工收賄弊案，提醒市府應貫徹公務員廉政倫理規範要求，端正風紀，樹立廉能政風，以提升機關正面形象，增進民眾對行政機關的尊重與信賴。