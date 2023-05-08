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新北現A肝莓個案？ 結果出爐均為陰性

聯合報／ 記者楊雅棠／台北即時報導
好市多販售的冷凍莓果驗出A肝病毒，各分店設置專門退貨櫃檯處理。本報資料照片
好市多販售的冷凍莓果驗出A肝病毒，各分店設置專門退貨櫃檯處理。本報資料照片

網紅醫師今天在臉書爆料，有民眾3月健檢發現肝功能異常，恐因食用好市多莓果所致；但疾管署上午則已公布檢驗陰性。至於該名個案的3名家人檢體，下午檢驗結果也出爐，皆為A型肝炎IgM抗體陰性，排除急性A型肝炎病毒感染。

針對上午傳出的新北市個案，疾管署副署長羅一鈞表示，該名個案5月2日檢驗出A肝陽性的檢驗機構非疾管署認可的法定傳染病檢驗機構，經衛生局將檢體送交疾管署認可實驗室複驗，今日檢驗結果出爐為A肝IgM陰性。

另衛生局昨日也已採集該名疑似個案3名曾食用莓果家人檢體送驗，檢驗結果下午出爐，3人均為A型肝炎IgM抗體陰性，排除急性A型肝炎病毒感染。

依據疾管署監測資料顯示，截至今年5月7日，急性病毒性A型肝炎累計33例確定病例，其中本土病例32例及境外移入1例，本土病例低於去同期的89例，略高於2019至2021年同期，分別為26、22、27例，近期並無病例明顯增加情形。

疾管署也表示，曾購買該批冷凍莓果產品民眾，勿食用該批食品，如果已經食用，請自最後一次食用日次日起進行60天「自我健康監測」，留意自身健康狀況，期間如果出現發燒、全身倦怠不適、食慾不振、嘔吐、腹部不舒服或黃疸等急性病毒性A型肝炎疑似症狀，請儘速就醫，並確實告知醫師相關飲食史，以及時得到適切的診斷及治療。

臨床醫師診療發現疑似病例也請詳細詢問食用莓果等飲食史，並依規定通報，以利衛生機關及時疫調與介入處理，降低疾病傳播可能性。慢性肝病、肝癌或免疫力低下等具有A型肝炎重症高風險民眾，若曾食用該批莓果類產品，可在最後一次食用日後2周內就醫評估自費接種A型肝炎疫苗之必要。

好市多 A肝莓果 衛生局

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